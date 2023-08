Busca Ebrard deslegitimar la candidatura de Claudia, pero el mensaje es para AMLO: Riva Palacio

CDMX.- Las denuncias hechas ayer por el excanciler Marcelo Ebrard tiene como objetivo manchar proceso de Morena y deslegitimar la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero el mensaje va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, asevera Raymundo Riva Palacio.

El analista político señala que Ebrard actúa como alguien que no tiene más que perder, pues sabe que no es elegido para la candidatura, pero no está claro qué es lo que busca más allá de deslegitimar a su adversaria.

“Lo que no está claro es qué y cuánto gana al ensuciar el proceso y construir la percepción para que, en el momento en que la encuesta defina como ganadora a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, su candidatura quede manchada por irregularidades, ilegalidades y una operación de Estado para imponerla”, expone el periodista.

Tras los señalamientos hechos por Ebrard, Riva Palacio advierte que la estrategia trazada por el mandatario morenista para su sucesión está “crujiendo fuertemente y en peligro de convertirse en un aquelarre”.

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena denunció ayer un “acarreo monumental” a favor de Claudia Sheinbaum, así como el uso de recursos públicos y de dependencias, como la Secretaría del Bienestar, para promover la imagen de la exjefa de Gobierno.

A un día del sorteo de las casas encuestadoras que participarán en el proceso interno de Morena, el excanciller también aseguró que hay una campaña negra contra él y su familia, así como la contratación de “encuestas falsas” que dan “ventaja” a su rival.

“Esta decisión es o Claudia o yo, o Marcelo o Claudia”, fue una de las frases más duras hechas ayer por el excanciller.