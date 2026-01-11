Caen armados en residenciales de Culiacán; decomisan rifles y vehículos robados

CULIACÁN, SIN.- En operativos distintos realizados en conjuntos residenciales privados de Culiacán, autoridades estatales detuvieron a dos civiles armados y aseguraron cuatro vehículos, así como siete armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y siete chalecos tácticos con placas balísticas, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La dependencia detalló que una llamada anónima al 089 alertó sobre la presencia de personas armadas en el conjunto habitacional Los Almendros, ubicado en el sector de la Feria Ganadera, al sur de la ciudad. Tras el despliegue operativo, fueron detenidos dos jóvenes que portaban un rifle AK-47, una carabina M4 y una pistola calibre 9x19 mm.

Durante esa intervención se aseguraron 14 cargadores, un chaleco táctico con placa balística, un portacargadores y un vehículo con reporte de robo en el que se desplazaban los detenidos, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

En un segundo hecho, en la Privada Residencial Gran Canaria, del sector Tres Ríos, elementos de la Policía Estatal Preventiva atendieron un reporte ciudadano y persiguieron a varias personas armadas que lograron huir tras saltar las bardas del conjunto.

Durante la inspección del lugar, los agentes detectaron dos viviendas con daños en puertas de acceso y, en su interior, camionetas con blindaje y armamento, por lo que se solicitó la orden de cateo correspondiente para continuar con las diligencias.

Tras la revisión en el fraccionamiento y perímetros cercanos, se aseguraron cuatro rifles automáticos, 19 cargadores abastecidos, 390 cartuchos calibre 7.62x39 mm y 421 cartuchos calibre 5.56x45 mm, además de seis chalecos con dos placas balísticas cada uno, tres vehículos, un casco Kevlar y 193 puntas de acero.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que abrió la investigación correspondiente para determinar el origen del armamento, los equipos tácticos y la propiedad de los vehículos asegurados, así como la posible relación de los hechos. Con información de El Universal