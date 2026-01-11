Refuerzan frontera en Tamaulipas y reabren tiendas Oxxo, ante extorsiones

Luego de que el viernes cerraron ante las extorsiones del crimen organizado, las tiendas Oxxo en este municipio fronterizo, conurbado a Reynosa, Tamaulipas, reabrieron ayer sus puertas.

La apertura se dio después de que la noche del viernes se informó de la llegada de un grupo de Fuerzas Especiales de Tamaulipas y la empresa regia Femsa, propietaria de la cadena Oxxo, informó que trabajaba con las autoridades municipales y estatales para garantizar la seguridad en los establecimientos.

Se trata del segundo cierre masivo de tiendas Oxxo en Tamaulipas en apenas un año y medio, ya que en julio de 2024 sus casi 200 locales en Nuevo Laredo suspendieron labores durante una semana debido a la extorsión del crimen organizado.

“Actualmente nuestras tiendas Oxxo en Río Bravo, Tamaulipas, se encuentran operando”, informó ayer Comunicación Corporativa de Femsa al medio de comunicación Grupo Reforma.

“Trabajamos en estrecha coordinación con las autoridades municipales y estatales, priorizando la integridad de nuestros colaboradores y clientes”, añadió.

La noche del viernes, el Alcalde de Río Bravo, el panista Miguel Ángel Almaraz, reportó el arribo de un grupo de Fuerzas Especiales estatales y posó para la foto con elementos armados.

Horas antes, Almaraz había ligado el cierre de las tiendas a una ola de asaltos y un posterior “acercamiento” de criminales que pidieron cuota para frenar los robos.

En Tamaulipas no existen las Policías Municipales, por lo que la seguridad está a cargo del Gobierno del Estado en coordinación con la Federación.

“Llega operativo de Fuerzas Especiales”, publicó el Alcalde, “para trabajar con la coordinación municipal.

“En los casos de los robos a los Oxxo, farmacias y algunos otros”, añadió, “estaremos atentos a lo que esté sucediendo. La intención es que se resuelvan los casos de robos y la ciudadanía esté en paz”.

En recorridos, al medio de comunicación Grupo Reforma constató que Oxxo reabrió sus tiendas en la zona urbana de Río Bravo y empleados aseguraron que no habían tenido incidentes ni amenazas.

“Ayer (el viernes) nomás nos ordenaron que cerráramos, no supimos por qué, pero cerramos”, contó una empleada.

La extorsión se ha convertido en una de las principales denuncias de empresarios en el sexenio del Gobernador morenista Américo Villarreal, que inició en octubre de 2022.

Incluso, en Reynosa, la ciudad más poblada del Estado, el Alcalde morenista Carlos Peña ha denunciado amenazas de muerte por denunciar los cobros de piso y las exigencias de cuota.

(Con información de Silvia Olvera y Benito López | Reforma)