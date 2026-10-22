Descubren túnel para huachicol en Apodaca, Nuevo León

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La FGR descubrió el túnel en un cateo a un predio en la colonia Cosmópolis en el ayuntamiento de Apodaca

Monterrey, Nuevo León.- Un cateo ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República permitió ubicar en Apodaca, Nuevo León un túnel utilizado presuntamente para huachicoleo, informó la dependencia federal este miércoles.

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El cateo fue ejecutado tras una orden liberada por un juez federal por delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron la excavación tipo túnel cuyas dimensiones aproximadas son de 4.75 metros de largo por 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto.

El túnel se encuentra a una distancia de tan solo 20 metros de los ductos de Petróleos Mexicanos.

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El predio se encuentra en una brecha de la colonia Cosmópolis en el mencionado ayuntamiento y se contó con el apoyo de elementos municipales que se encargaron de brindar seguridad perimetral.

El predio asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León que continuará con la integración de la carpeta correspondiente.

En las acciones no se informó de personas detenidas.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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