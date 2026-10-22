Descubren túnel para huachicol en Apodaca, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un cateo ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República permitió ubicar en Apodaca , Nuevo León un túnel utilizado presuntamente para huachicoleo , informó la dependencia federal este miércoles.

El cateo fue ejecutado tras una orden liberada por un juez federal por delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron la excavación tipo túnel cuyas dimensiones aproximadas son de 4.75 metros de largo por 1.60 metros de ancho y 1.47 metros de alto.

El túnel se encuentra a una distancia de tan solo 20 metros de los ductos de Petróleos Mexicanos.