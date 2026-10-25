Hallan a hombre sin vida en La Alameda de Monterrey; indagan crimen con arma blanca

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    Hallan a hombre sin vida en La Alameda de Monterrey; indagan crimen con arma blanca
    La víctima, de unos 50 años y quien no fue identificado, estaba sentado en una banca. Cortesía

Paramédicos de Protección Civil municipal y de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento

MONTERREY, NL.- Un hombre fue encontrado sin vida, aparentemente asesinado con arma blanca, en La Alameda.

La víctima, de unos 50 años, y quien no fue identificado, estaba sentado en una banca, donde paramédicos de Protección Civil municipal y de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento.

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Los hechos fueron reportados alrededor de las 8:00 horas en el acceso cercano a la calle Washington y Villagrán, en el centro de Monterrey.

SOCORRISTAS DETECTAN HERIDA DE ARMA BLANCA

Una fuente allegada al caso informó que el hombre fue encontrado sentado en la banca y al revisarlo confirmaron que no tenía vida.

En la inspección de los socorristas le detectaron una herida de arma blanca en el abdomen.

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Agentes ministeriales acudieron al lugar para iniciar la investigación y tratar de determinar cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades esperaban el resultado de la autopsia para confirmar las lesiones que presentaba.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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