Hallan a hombre sin vida en La Alameda de Monterrey; indagan crimen con arma blanca

MONTERREY, NL.- Un hombre fue encontrado sin vida, aparentemente asesinado con arma blanca, en La Alameda. La víctima, de unos 50 años, y quien no fue identificado, estaba sentado en una banca, donde paramédicos de Protección Civil municipal y de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 8:00 horas en el acceso cercano a la calle Washington y Villagrán, en el centro de Monterrey. SOCORRISTAS DETECTAN HERIDA DE ARMA BLANCA Una fuente allegada al caso informó que el hombre fue encontrado sentado en la banca y al revisarlo confirmaron que no tenía vida. En la inspección de los socorristas le detectaron una herida de arma blanca en el abdomen.

Agentes ministeriales acudieron al lugar para iniciar la investigación y tratar de determinar cómo ocurrieron los hechos. Las autoridades esperaban el resultado de la autopsia para confirmar las lesiones que presentaba.