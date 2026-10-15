$!Casino Royale: “El Voltaje” permanece en prisión pese a orden de libertad

A 15 años del incendio del Casino Royale de Monterrey, que dejó 52 personas muertas, la situación legal de dos integrantes de Los Zetas involucrados en el caso tomó caminos distintos, pese a que un juez federal ordenó su liberación.

José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, permanece internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato, debido a que enfrenta procesos penales pendientes relacionados con su caso.

En contraste, Héctor Javier Montoya Chávez, conocido como “La Rana”, ya salió del Centro Federal de Readaptación Social número 14, localizado en Gómez Palacio, Durango, de acuerdo con una notificación judicial.

¿POR QUÉ “EL VOLTAJE” SIGUE DETENIDO?

La permanencia de José Alberto Loera Rodríguez en prisión obedece a que todavía tiene procesos penales pendientes ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León.

Los expedientes señalados en la información judicial corresponden a la causa 203/2021, antes identificada como 70/2012 y 123/2012.

Aunque se había ordenado la libertad de los dos integrantes de Los Zetas, la situación de “El Voltaje” es distinta debido a estos asuntos judiciales que continúan en trámite.

Por ello, la orden de liberación no se ha traducido en su salida del penal federal de Guanajuato.