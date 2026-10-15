Casino Royale: “El Voltaje” permanece en prisión pese a orden de libertad

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    Casino Royale: “El Voltaje” permanece en prisión pese a orden de libertad
    José Alberto Loera Rodríguez, integrante de Los Zetas, continúa recluido en Guanajuato por procesos penales pendientes, mientras otro implicado ya salió de prisión. FOTO: CUARTOSCURO

José Alberto Loera Rodríguez, integrante de Los Zetas sentenciado por el incendio del Casino Royale de Monterrey en 2011, continúa recluido.

A 15 años del incendio del Casino Royale de Monterrey, que dejó 52 personas muertas, la situación legal de dos integrantes de Los Zetas involucrados en el caso tomó caminos distintos, pese a que un juez federal ordenó su liberación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/2873893-revelan-peritaje-del-casino-royal-BWVG2873893

José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, permanece internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato, debido a que enfrenta procesos penales pendientes relacionados con su caso.

En contraste, Héctor Javier Montoya Chávez, conocido como “La Rana”, ya salió del Centro Federal de Readaptación Social número 14, localizado en Gómez Palacio, Durango, de acuerdo con una notificación judicial.

¿POR QUÉ “EL VOLTAJE” SIGUE DETENIDO?

La permanencia de José Alberto Loera Rodríguez en prisión obedece a que todavía tiene procesos penales pendientes ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León.

Los expedientes señalados en la información judicial corresponden a la causa 203/2021, antes identificada como 70/2012 y 123/2012.

Aunque se había ordenado la libertad de los dos integrantes de Los Zetas, la situación de “El Voltaje” es distinta debido a estos asuntos judiciales que continúan en trámite.

Por ello, la orden de liberación no se ha traducido en su salida del penal federal de Guanajuato.

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“LA RANA” YA SALIÓ DE PRISIÓN

En el caso de Héctor Javier Montoya Chávez, alias “La Rana”, un juez federal notificó que egresó del penal federal número 14, con sede en Gómez Palacio, Durango.

Sin embargo, su situación jurídica todavía requiere seguimiento. Un Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó al juez correspondiente localizarlo para que proporcione un medio de contacto.

El objetivo es que pueda recibir las notificaciones de los acuerdos judiciales que se emitan mientras cumple su sentencia en libertad.

Esta medida busca garantizar que el procedimiento continúe y que el sentenciado esté informado de las determinaciones relacionadas con su caso.

¿QUÉ SENTENCIA RECIBIERON POR EL INCENDIO DEL CASINO ROYALE?

José Alberto Loera Rodríguez y Héctor Javier Montoya Chávez fueron identificados como integrantes de Los Zetas implicados en el ataque contra el Casino Royale, ocurrido en Monterrey, Nuevo León, el 25 de agosto de 2011.

Ambos recibieron una sentencia condenatoria de 15 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, de acuerdo con la información del caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/2865937-presentan-otros-dos-agresores-del-royale-IXVG2865937

El incendio fue uno de los episodios de violencia criminal más graves registrados en Nuevo León y provocó la muerte de 52 personas que se encontraban en el establecimiento.

Años después de los hechos, las recientes resoluciones judiciales mantienen el caso bajo atención pública, ahora por las diferencias entre la situación penitenciaria de los dos sentenciados y los procesos que todavía deben resolverse.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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