Cateos por narcomenudeo en García, NL dejan 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

Un operativo coordinado contra el narcomenudeo en el municipio de García dejó un total de 13 personas detenidas, tras la ejecución de cateos en cinco inmuebles ubicados en distintas colonias de la zona.

Las acciones fueron resultado de labores de investigación y estuvieron a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional, quienes desplegaron un operativo simultáneo en varios puntos del municipio.

Los cateos se llevaron a cabo en domicilios localizados en las colonias Samsara Residencial, sector Bellin, privada Mussetta, Altrysa Residencial y Residencial Toscana, donde las autoridades lograron la detención de 12 hombres y una mujer.

Durante el operativo también se aseguraron 17 vehículos, de los cuales nueve eran tipo sedán y ocho motocicletas. Asimismo, se decomisaron diversas dosis de un vegetal verde seco con características similares a la marihuana, presuntamente destinadas a la venta