Cateos por narcomenudeo en García, NL dejan 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

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    Cateos por narcomenudeo en García, NL dejan 13 detenidos y 17 vehículos asegurados
    El saldo fue de 13 personas detenidas, además del aseguramiento de vehículos y presuntas dosis de droga. Foto: FGE

Autoridades estatales y federales realizaron operativos en cinco inmuebles del municipio de García, Nuevo León.

Un operativo coordinado contra el narcomenudeo en el municipio de García dejó un total de 13 personas detenidas, tras la ejecución de cateos en cinco inmuebles ubicados en distintas colonias de la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/decomisan-7-kilos-de-metanfetamina-durante-cateo-en-piedras-negras-no-hubo-detenidos-HJ20292317

Las acciones fueron resultado de labores de investigación y estuvieron a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional, quienes desplegaron un operativo simultáneo en varios puntos del municipio.

Los cateos se llevaron a cabo en domicilios localizados en las colonias Samsara Residencial, sector Bellin, privada Mussetta, Altrysa Residencial y Residencial Toscana, donde las autoridades lograron la detención de 12 hombres y una mujer.

Durante el operativo también se aseguraron 17 vehículos, de los cuales nueve eran tipo sedán y ocho motocicletas. Asimismo, se decomisaron diversas dosis de un vegetal verde seco con características similares a la marihuana, presuntamente destinadas a la venta

$!Las acciones fueron resultado de labores de investigación y estuvieron a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Las acciones fueron resultado de labores de investigación y estuvieron a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Foto: FGE NL

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado en Narcomenudeo, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

En tanto, los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones en curso.

Este operativo forma parte de las acciones implementadas para combatir el narcomenudeo en la entidad y reforzar la seguridad en zonas residenciales del municipio de García.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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