Decomisan 7 kilos de metanfetamina durante cateo en Piedras Negras; no hubo detenidos

La intervención se llevó a cabo tras una denuncia anónima que alertaba sobre presuntas actividades ilícitas en el inmueble señalado. Con base en esa información, la Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación que permitió obtener una orden judicial para ingresar al domicilio.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad derivó en el aseguramiento de una cantidad considerable de droga sintética en un domicilio del ejido San Isidro, durante la madrugada de ayer domingo, sin que se reportaran personas detenidas, en Piedras Negras .

Fue la Agencia de Investigación Criminal la que encabezó el despliegue, en coordinación con elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Durante el cateo, los agentes realizaron una inspección detallada del inmueble, donde localizaron diversos indicios relacionados con posibles actividades de narcomenudeo.

Entre lo asegurado destaca una hielera que contenía aproximadamente 7 kilogramos de metanfetamina, conocida como “cristal”. Además, en el lugar fueron encontradas básculas grameras, utilizadas comúnmente para la dosificación de droga, así como equipo de videovigilancia que presuntamente servía para monitorear los alrededores del inmueble.

El hallazgo generó una movilización en la zona rural, debido al despliegue de las fuerzas de seguridad y la magnitud del aseguramiento. Sin embargo, al momento de la intervención no se localizaron personas en el domicilio, por lo que no hubo detenidos.

Tras el decomiso, la droga y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Debido a la cantidad del narcótico, el caso fue turnado al Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar el origen y destino de la sustancia, así como para identificar a los posibles responsables.

Este operativo se suma a una serie de acciones similares realizadas en la región norte de Coahuila, donde se han ejecutado múltiples cateos en lo que va del año como parte de estrategias para detectar y desarticular puntos de operación delictiva.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias en torno a este caso, con el objetivo de establecer si el inmueble funcionaba como centro de almacenamiento o distribución de droga, así como ubicar a quienes pudieran estar vinculados con estas actividades ilícitas en la zona.

(Con información de medios locales)