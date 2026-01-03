Organizaciones que buscan ser partidos ‘roban’ afiliados a PAN, PRI y Morena

Cuatro organizaciones que aspiran a convertirse en partidos políticos nacionales están “robando” militantes a Morena, PAN y PRI.

La situación más difícil la tiene el blanquiazul, pues apenas tiene los suficientes para sobrevivir como fuerza política nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Tiene Sector Salud como reto del 2026 obtener medicinas suficientes y para todos

Funcionarios del Instituto Nacional Electoral afirmaron que Somos México, organización impulsada por la llamada Marea Rosa, está atrayendo a los panistas y priistas.

Al 18 de diciembre, Somos México llevaba registrados 148 mil 384 simpatizantes, de los 256 mil 30 que requiere para ser fuerza política nacional.

De acuerdo con el INE, en 2023 el PAN tenía 277 mil 665 militantes, pero este mes bajó a 275 mil 644.

Mientras que el PRI pasó de un millÛn 411 mil militantes a 940 mil, en ese mismo lapso.

Sin embargo, esos padrones aún no contemplan todas las bajas que han sufrido en los últimos meses.

En abril de 2026, el organismo electoral pedirá a los partidos actualizar sus padrones de afiliados, y en caso de no alcanzar el 26 por ciento del Padrón Electoral de la última elección perderán el registro.

Es decir, tendrán que alcanzar 260 mil 106 afiliados. Otra de las agrupaciones que también le está arrebatando afiliados al blanquiazul es México Tiene Vida, impulsada por liderazgos considerados de “ultraderecha”, pues, según funcionarios, muchos de sus 222 mil 653 simpatizantes registrados son panistas.

En tanto, la agrupación Construyendo Solidaridad y Paz está atrayendo a morenistas.

Hasta el último corte, esa agrupación impulsada por ex líderes del PES que buscan por tercera ocasión ser partido, tenÌa 197 mil 705 afiliados.

Otra organización que también “roba” militantes al partido guinda es Que Siga la Democracia, creada por Morena para organizar la elección de la revocación de mandato de AMLO, y cuyo líder, Edgar Garza, renunció a ese partido en medio de descalificaciones, ha afiliado a 58 mil 598, la mayoría morenistas.

Tras un año de campaña de afiliación, Morena informó al INE que llevaba 11 millones 575 mil 301 militantes, por lo que el “robo” no le afectar·.