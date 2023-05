‘Chroming’, el peligroso reto viral que le costó la vida a niña de 13 años

La adolescente de 13 años era una prometedora competidora de aeróbica, líder de un equipo nacional. También montaba en bicicleta BMX y codirigía el equipo de netball de su colegio.

Tras su muerte, sus amigos, desconsolados, compartieron en las redes sus recuerdos de Esra.

Un amigo la describió como “una chica capaz de poner una sonrisa en la cara de cualquiera, pasara lo que pasara”.

Otra amiga, Abbey, añadió: “No ha habido un solo día en los últimos tres años en que no me hayas alegrado el día con tu risa contagiosa y tu preciosa sonrisa. Me duele el corazón y no parece real saber que tendré que despedirme de ti, Esra. Eres tan joven. Te fuiste demasiado pronto”.

Esra Haynes es la última de una serie de adolescentes australianos que han muerto después de realizar “chroming”.

