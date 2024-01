‘Cierta emergencia’: AMLO previene tormenta invernal de Estados Unidos en México

“Ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz. Es algo parecido, no igual de intenso, además ojalá no se agrave a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como un mes sufriendo, nosotros resolvimos en una semana, en el norte del país”, abundó.

Finalmente, aseguró que México puede actuar ante una eventual falta de gas proveniente, de Estados Unidos, porque se tienen diferentes fuentes de energía.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León contemplaría demandar reubicación o cierre de Refinería de Pemex

“Se transmite la energía por las líneas que están todas interconectadas y tenemos otros combustibles, hay combustóleo, hay otros, diésel, hay carbón, desde luego las hidroeléctricas”, remarcó.