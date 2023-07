Cita FGR a Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, por videos con presunto líder criminal

La Fiscalía General de la República (FGR) ha citado a Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, a una “entrevista” donde se discutirá lo sucedido en su reunión con un presunto líder criminal, luego de que se difundieran videos del suceso en redes sociales.

Esto fue confirmado por la funcionaria, empero, no especificó cuándo se llevaría a cabo su charla con la dependencia. Asimismo, admitió que ha recibido diferentes ataques por su encuentro con el supuesto criminal y, asegura, afectan su entorno familiar y personal.

Así lo reveló durante un evento en el centro de Chilpancingo, donde se le preguntó si era cierto que la FGR la había llamado a declarar sobre su reunión con el líder de Los Ardillos; Otilia Hernández reviró que se trataba de una entrevista, y no de una declaración ministerial.

Igualmente, calificó que no buscará un amparo, pues no era el momento para considerarlo necesario. Cabe destacar que, previamente, también recalcó que no dejaría su puesto.

“Seguramente saldrán otros extractos (del encuentro), pero reitero que pronto saldrá todo a la luz pública porque yo no pacté nada”, sentenció durante una conferencia matutina.

“Yo tengo un cargo de representación popular y hasta el momento no estoy obligada a solicitar licencia, pero sí estoy dispuesta a hacerlo en caso de que así lo determinen las investigaciones”, señaló.