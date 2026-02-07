Colectivo exige claridad en Concordia: FGR promete dar número e identidades de cuerpos en una semana

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 7 febrero 2026
    Colectivo exige claridad en Concordia: FGR promete dar número e identidades de cuerpos en una semana
    Se les compartieron avances sobre la localización de varios cuerpos, pero sin proporcionar el número ni las identidades. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Búsqueda

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGR

Autoridades señalan que ya se les notificó a familias y ofrecien un plazo para transparentar cifras e identidades

CONCORDIA, SIN.- Sin precisar identidades ni el número de cuerpos localizados en fosas clandestinas cerca de un rancho en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a activistas de búsqueda que las familias ya fueron notificadas.

Alejandra Martínez Carrizalez, del colectivo Por las Voces sin Justicia, de Mazatlán, indicó que integrantes del grupo se mantienen en un plantón en los límites del cerco de seguridad que, desde hace tres días, instalaron el Ejército y la Guardia Nacional en la zona, y que ya sostuvieron un encuentro con funcionarios federales.

TE PUEDE INTERESAR: Cañeros entran a programas del Bienestar: apoyos y financiamiento al 8.5%

La activista señaló que, durante la reunión, se les compartieron avances sobre la localización de varios cuerpos, pero sin proporcionar el número ni las identidades, al tratarse de información vinculada con investigaciones en curso y, dijeron, por respeto a las familias notificadas de manera oficial.

Martínez Carrizalez agregó que los funcionarios ofrecieron que en un lapso de una semana se dará a conocer el número exacto de cuerpos hallados en las fosas de El Verde, así como sus identidades y el seguimiento del caso.

TE PUEDE INTERESAR: Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado

Por el resguardo en el área, la activista sostuvo que no es posible afirmar que las víctimas estén relacionadas con la desaparición de diez trabajadores de la mina Vista Silver Corp., quienes fueron privados de la libertad la noche del 23 de enero en un conjunto habitacional.

En redes sociales se difundió que en diversas poblaciones de la zona serrana de Concordia se han observado sobrevuelos de aviones ligeros militares, de los denominados Tec-Texan, así como de helicópteros, como parte del operativo especial desplegado desde el domingo, en la búsqueda de los trabajadores desaparecidos.

De acuerdo con el reporte, las autoridades de seguridad han documentado el hallazgo de diez campamentos clandestinos utilizados por integrantes de grupos delictivos, donde se aseguraron armas, cartuchos y un jeep abandonado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Búsqueda

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

‘Operación Enjambre’: ¿el antídoto a la descomposición?
El objetivo del contrato mixto es producir en total 27.5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas a 2045.

Da Pemex a Slim contrato en el campo de Macavil
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, “El Presidente”, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Juez dicta prisión preventiva a presidente municipal de Tequila, Jalisco; permanecerá en el Altiplano
La CFE reiteró que no existe un aumento generalizado en las tarifas ni cargos adicionales.

Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos
Little Caesars ofrecerá una pizza de queso a 20 pesos el 9 de febrero de 2026, al comprar una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian.

Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza
Tristeza. Britney Spears aseguró en redes sociales que, tras los años de tutela, no ha logrado reconciliarse con su familia.

¡No los topa! Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’
México Verde, representado por Tomateros de Culiacán, celebró su triunfo ante Leones de República Dominicana que le dio el boleto a la Final de la Serie del Caribe 2026.

Tomateros elimina a República Dominicana y avanza a la Final de la Serie del Caribe 2026