Colectivo exige claridad en Concordia: FGR promete dar número e identidades de cuerpos en una semana

CONCORDIA, SIN.- Sin precisar identidades ni el número de cuerpos localizados en fosas clandestinas cerca de un rancho en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a activistas de búsqueda que las familias ya fueron notificadas.

Alejandra Martínez Carrizalez, del colectivo Por las Voces sin Justicia, de Mazatlán, indicó que integrantes del grupo se mantienen en un plantón en los límites del cerco de seguridad que, desde hace tres días, instalaron el Ejército y la Guardia Nacional en la zona, y que ya sostuvieron un encuentro con funcionarios federales.

La activista señaló que, durante la reunión, se les compartieron avances sobre la localización de varios cuerpos, pero sin proporcionar el número ni las identidades, al tratarse de información vinculada con investigaciones en curso y, dijeron, por respeto a las familias notificadas de manera oficial.

Martínez Carrizalez agregó que los funcionarios ofrecieron que en un lapso de una semana se dará a conocer el número exacto de cuerpos hallados en las fosas de El Verde, así como sus identidades y el seguimiento del caso.

Por el resguardo en el área, la activista sostuvo que no es posible afirmar que las víctimas estén relacionadas con la desaparición de diez trabajadores de la mina Vista Silver Corp., quienes fueron privados de la libertad la noche del 23 de enero en un conjunto habitacional.

En redes sociales se difundió que en diversas poblaciones de la zona serrana de Concordia se han observado sobrevuelos de aviones ligeros militares, de los denominados Tec-Texan, así como de helicópteros, como parte del operativo especial desplegado desde el domingo, en la búsqueda de los trabajadores desaparecidos.

De acuerdo con el reporte, las autoridades de seguridad han documentado el hallazgo de diez campamentos clandestinos utilizados por integrantes de grupos delictivos, donde se aseguraron armas, cartuchos y un jeep abandonado.