Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado

La salida de Adán Augusto López Hernández de la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y la polémica por la existencia de un salón de belleza dentro del recinto legislativo detonaron un intenso debate en redes sociales, particularmente en la plataforma X, de acuerdo con el más reciente Análisis de la Conversación Sociodigital elaborado por MW Group.

El informe, correspondiente al periodo del 29 de enero al 4 de febrero de 2026, identifica ambos temas como dos de los principales detonadores de conversación política en el entorno digital, con narrativas marcadas por la crítica, la ironía y el cuestionamiento al discurso de austeridad del oficialismo.

