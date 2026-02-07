Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 febrero 2026
    Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado
    Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado el pasado domingo, generando una ola de reacciones en redes sociales. Foto: Cuartoscuro

Este par de temas se posicionó en el agenda digital durante la semana que concluye

La salida de Adán Augusto López Hernández de la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y la polémica por la existencia de un salón de belleza dentro del recinto legislativo detonaron un intenso debate en redes sociales, particularmente en la plataforma X, de acuerdo con el más reciente Análisis de la Conversación Sociodigital elaborado por MW Group.

El informe, correspondiente al periodo del 29 de enero al 4 de febrero de 2026, identifica ambos temas como dos de los principales detonadores de conversación política en el entorno digital, con narrativas marcadas por la crítica, la ironía y el cuestionamiento al discurso de austeridad del oficialismo.

TE PUEDE INTERESAR: Adán Augusto deja la coordinación de Morena en el Senado

En el caso de Adán Augusto López, su anuncio de retiro de la coordinación generó opiniones divididas. La narrativa con mayor peso en la conversación —36.3 por ciento— vinculó su salida con presuntos señalamientos sobre una red de empresas fantasma y la existencia de múltiples denuncias en su contra, mientras que otros usuarios interpretaron la decisión como una estrategia de protección política.

También destacaron críticas a declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó la existencia de investigaciones formales, lo que fue interpretado por algunos sectores digitales como un intento de minimizar el tema.

$!A mitad de semana se reveló la existencia de un salón de belleza exclusivo para las legisladoras de la 4T, el cual fue vinculado a la senadora Andrea Chávez.
A mitad de semana se reveló la existencia de un salón de belleza exclusivo para las legisladoras de la 4T, el cual fue vinculado a la senadora Andrea Chávez. Foto: Especial

De forma paralela, la revelación de un salón de belleza dentro del Senado alimentó la indignación en redes. Según el reporte, 26.5 por ciento de las menciones acusaron que el espacio habría sido habilitado por la senadora Andrea Chávez y financiado con recursos públicos, mientras que otro 25.3 por ciento criticó que se destinen impuestos a servicios estéticos para legisladores.

TE PUEDE INTERESAR: Habilitan en el Senado ¡un salón de belleza!

La conversación estuvo acompañada de memes, burlas y comparaciones con prácticas del viejo régimen priista, cuestionando la congruencia del discurso de austeridad de Morena.

MW Group señala que ambos temas se entrelazaron en la percepción digital como símbolos de desgaste político, privilegiando narrativas de desconfianza y señalamiento hacia la clase gobernante, en un contexto donde el escrutinio ciudadano en redes sociales continúa marcando la agenda pública.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
A20
Política México

Localizaciones


México

Personajes


Adán Augusto López Hernández

Organizaciones


Senado De la República

Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

Selección de los editores
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

‘Operación Enjambre’: ¿el antídoto a la descomposición?
El objetivo del contrato mixto es producir en total 27.5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas a 2045.

Da Pemex a Slim contrato en el campo de Macavil
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, “El Presidente”, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Juez dicta prisión preventiva a presidente municipal de Tequila, Jalisco; permanecerá en el Altiplano
La CFE reiteró que no existe un aumento generalizado en las tarifas ni cargos adicionales.

Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos
Little Caesars ofrecerá una pizza de queso a 20 pesos el 9 de febrero de 2026, al comprar una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian.

Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza
Tristeza. Britney Spears aseguró en redes sociales que, tras los años de tutela, no ha logrado reconciliarse con su familia.

¡No los topa! Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’
México Verde, representado por Tomateros de Culiacán, celebró su triunfo ante Leones de República Dominicana que le dio el boleto a la Final de la Serie del Caribe 2026.

Tomateros elimina a República Dominicana y avanza a la Final de la Serie del Caribe 2026