Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado
Este par de temas se posicionó en el agenda digital durante la semana que concluye
La salida de Adán Augusto López Hernández de la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y la polémica por la existencia de un salón de belleza dentro del recinto legislativo detonaron un intenso debate en redes sociales, particularmente en la plataforma X, de acuerdo con el más reciente Análisis de la Conversación Sociodigital elaborado por MW Group.
El informe, correspondiente al periodo del 29 de enero al 4 de febrero de 2026, identifica ambos temas como dos de los principales detonadores de conversación política en el entorno digital, con narrativas marcadas por la crítica, la ironía y el cuestionamiento al discurso de austeridad del oficialismo.
Mi reconocimiento total y absoluto al trabajo realizado por mi compañero y amigo @adan_augusto, vuelve a territorio para hacer crecer y consolidar nuestro movimiento.— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 1, 2026
Agradezco a mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario su confianza y apoyo para elegirme como... pic.twitter.com/pBBdc7DVUc
En el caso de Adán Augusto López, su anuncio de retiro de la coordinación generó opiniones divididas. La narrativa con mayor peso en la conversación —36.3 por ciento— vinculó su salida con presuntos señalamientos sobre una red de empresas fantasma y la existencia de múltiples denuncias en su contra, mientras que otros usuarios interpretaron la decisión como una estrategia de protección política.
También destacaron críticas a declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó la existencia de investigaciones formales, lo que fue interpretado por algunos sectores digitales como un intento de minimizar el tema.
De forma paralela, la revelación de un salón de belleza dentro del Senado alimentó la indignación en redes. Según el reporte, 26.5 por ciento de las menciones acusaron que el espacio habría sido habilitado por la senadora Andrea Chávez y financiado con recursos públicos, mientras que otro 25.3 por ciento criticó que se destinen impuestos a servicios estéticos para legisladores.
La conversación estuvo acompañada de memes, burlas y comparaciones con prácticas del viejo régimen priista, cuestionando la congruencia del discurso de austeridad de Morena.
Via @Libro_negro_— PacoZeaCom (@PacoZeaCom) February 5, 2026
Se revela compras del salón de belleza en el Senado Adquirió artículos de belleza por 194 mil pesos en agosto de 2024, apenas días antes de la llegada de Adán Augusto López, con facturación a nombre de Gustavo Nava Muñoz pic.twitter.com/WPbwya8DBG
MW Group señala que ambos temas se entrelazaron en la percepción digital como símbolos de desgaste político, privilegiando narrativas de desconfianza y señalamiento hacia la clase gobernante, en un contexto donde el escrutinio ciudadano en redes sociales continúa marcando la agenda pública.