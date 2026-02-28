Con protestas afuera, el Congreso aprueba la ley laboral de Milei; sindicatos advierten retrocesos

ARGENTINA.- El Congreso argentino aprobó la noche del viernes la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, un avance para el oficialismo en su apuesta por flexibilizar normas con el argumento de fomentar la contratación.

La iniciativa, conocida como “ley de modernización laboral”, ha sido cuestionada por sindicatos y parte de la oposición. Entre sus puntos, reduce indemnizaciones, permite pagos en especie, limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extra, a cambio de compensaciones con tiempo libre acordado.

La aprobación en el Senado se dio con 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, al avalar modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados la semana pasada. Con esa votación, el proyecto quedó convertido en ley, en un debate acompañado por protestas y una huelga general que afectó actividades en el país.

Milei celebró la sanción al asegurar que se trata de “modernización laboral”. Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió que la norma busca desmontar lo que calificó como una “mentira” en la historia laboral argentina y sostuvo que sin inversión y empresas no puede haber empleo.

En contraste, el senador peronista José Mayans criticó la limitación del derecho a huelga y afirmó que se declara “prácticamente” imprescindibles a numerosos trabajos. Desde la protesta, participantes cuestionaron el “banco de horas” y advirtieron que afectaría la organización de la vida familiar.

El gobierno sostiene que la ley busca facilitar la contratación e impulsar la inversión, en un país donde 43.3% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, según lo reportado. En paralelo, fuentes sindicales señalaron un escenario adverso de actividad industrial y empleo, y un especialista citado consideró que la reforma es regresiva y parte de una premisa equivocada sobre el impacto de la legislación laboral en la creación de puestos.

En la misma jornada, el Senado también aprobó una ley para reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, otro proyecto promovido por el oficialismo. Ambas votaciones se dieron antes del discurso anual que Milei prevé pronunciar ante el Congreso para la apertura de sesiones ordinarias. Con información de Agencias