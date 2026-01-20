‘Confesión’ en línea atribuye a una mujer el envenenamiento de 19 presuntos sicarios del CJNG

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 20 enero 2026
    ‘Confesión’ en línea atribuye a una mujer el envenenamiento de 19 presuntos sicarios del CJNG
    Advierten especialistas y autoridades sobre la difusión de versiones no corroboradas en temas de seguridad. /FOTO: ESPECIAL

Una publicación presentada como testimonio personal volvió a encender alertas sobre contenidos no verificados que se difunden como hechos

CDMX.- En una publicación difundida en un portal informativo se atribuye a una mujer identificada como Guadalupe Herrera Mendoza una supuesta “confesión” sobre el envenenamiento de 19 hombres a quienes vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una historia de venganza por el homicidio de su hija.

El texto, fechado el 17 de enero de 2026 y escrito en primera persona describe a la autora como una trabajadora de limpieza que habría ingresado durante años a inmuebles utilizados por el grupo criminal, en los que, según su versión, realizaba labores domésticas y de aseo.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena detiene en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, presunto operador financiero del Cártel del Golfo

En el relato se incluye una declaración atribuida a la narradora: “Mi nombre es Guadalupe Herrera Mendoza... y esta es mi confesión”, además de referencias sobre su lugar de origen y datos familiares, presentados como elementos de identificación.

La publicación sostiene que su hija, a quien llama “Lupita”, era estudiante de enfermería y que murió tras un episodio de violencia; a partir de ese hecho, el texto afirma que la mujer habría planeado el envenenamiento de integrantes del grupo delictivo, sin aportar evidencia documental o institucional que respalde los señalamientos.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Aguascalientes al dueño de Next Energy; lo acusan de fraude

En el contenido se describen también armas, inmuebles y presuntas dinámicas delictivas, pero no se mencionan investigaciones, carpetas o confirmaciones oficiales sobre una detención, un hallazgo de víctimas o una indagatoria relacionada con el caso.

Hasta el momento, el material se mantiene como un relato sin atribución a una autoridad y con características narrativas, por lo que su contenido no puede considerarse verificado con base únicamente en la publicación.

En los últimos años han circulado historias similares en plataformas digitales, con cambios de nombres y escenarios, lo que ha llevado a especialistas y autoridades a advertir sobre la difusión de versiones no corroboradas en temas de seguridad. Con información de Agencias

Temas


Fake News

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos

Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 20 al 28 de enero

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire cubrirá a México; provocará lluvias, heladas de -10 grados y evento Norte
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Saraperos de Saltillo y Tecos de los Dos Laredos se medirán en juegos clave de pretemporada, en una serie que servirá como ensayo general antes del arranque de la campaña 2026 de la LMB.

Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026