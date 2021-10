Contra mí se descargó todo el poder del Estado: Rosario Robles

CDMX.- En entrevista con El Universal, la exsecretaria federal Rosario Robles Berlanga habló sobre la noche de la semana pasada en la que –luego de que un tribunal colegiado le otorgara el amparo para seguir su proceso en prisión domiciliaria– el juez Ganther Alejandro Villar tomó la decisión de mantenerla en prisión preventiva, argumentando un “elevado riesgo de fuga”.

Esa noche regresó a la celda que ha ocupado desde hace más de dos años. Dice que la invadió la impotencia, la frustración.

Explicó que, hasta ahora, ha ganado jurídicamente todos los argumentos que se han esgrimido en su contra, “pero entonces el juez señala que represento un gran riesgo de fuga”.

A Robles se le preguntó qué opina sobre que Emilio Lozoya está en la calle y ella, en la cárcel, a lo que contestó: “Es lo que le dije al juez, le dije: ‘El mensaje que usted me está queriendo dar y que le da al país es que necesitamos ser prófugos, que nos traigan, que tengamos cuentas millonarias personales y de nuestras familias, nuestras hermanas, nuestra madre, nuestras esposas, ser un delincuente confeso y estar tranquilamente en la calle’.

En cambio, al presentarme, porque lo que él dijo es que lo que acreditaba el riesgo de fuga es que yo había dicho antes que había ido a un viaje de estudio y luego dije que de placer. Yo comenté: ‘¿Y qué importa a qué fui? Lo importante es que estuve el día que a mí me convocaron’”.

Posteriormente se le preguntó si ella se considera una presa política del gobierno de Andrés Manuel López Obrado.

“Absolutamente”, respondió. “De este régimen. Contra mí se ha descargado todo el poder de un Estado porque, voy a recordar, a mí se me inhabilitó 10 años, por 2 mil pesos que supuestamente no declaré, 2 mil pesos que nunca fueron de mi propiedad. Pregunto: ¿Ya se pidió la inhabilitación de los funcionarios del gobierno actual y exfuncionarios de este mismo gobierno que aparecieron en los Pandora papers y que no manifestaron estos recursos?”.

“¿Lo político es Rosario Robles contra el gobierno de López Obrador?”, se le preguntó.

“Rosario Robles, en acciones de resistencia civil pacífica. El Presidente sabe que yo soy inocente, sabe que no tengo un peso mal habido. Hay poca gente que me conoce bien en la política, una de ellas se llama Andrés Manuel López Obrador. Sabe que soy inocente, y por eso insisto: vamos a ir por el camino legal, pero hemos tomado también ya la ruta de la resistencia civil pacífica, con mucha gente que me ha hecho llegar lo que tenemos que hacer. Entonces, habrá convocatorias, habrá acciones para que caminemos sobre las dos piernas, no sólo sobre la vía legal”.