Corona Capital 2026 ya tiene fechas: lo que se sabe del festival más esperado del año
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El festival se celebrará en noviembre y, como cada año, promete reunir a grandes artistas internacionales en la Ciudad de México.
El Corona Capital 2026 ya comenzó a generar expectativa entre los fans de la música en México. A través de redes sociales, los organizadores del festival revelaron las fechas oficiales de esta nueva edición, lo que marca el arranque de una de las temporadas más esperadas del año para los amantes de los conciertos.
¿Cuándo será el Corona Capital 2026?
De acuerdo con el anuncio publicado en las cuentas oficiales del festival, el Corona Capital 2026 se llevará a cabo los días:
- Viernes 20 de noviembre
- Sábado 21 de noviembre
- Domingo 22 de noviembre
El anuncio se realizó mediante un video acompañado del mensaje “Historias que solo pasan aquí”, lo que de inmediato encendió la conversación en redes sociales y desató especulaciones sobre los artistas que podrían formar parte del cartel.
Cambio de fechas: la razón detrás de la decisión
Uno de los temas que más llamó la atención fue el ajuste en el calendario. Tradicionalmente, el festival se realizaba en fechas cercanas al puente de noviembre; sin embargo, en esta ocasión se adelantó ligeramente.
¿Por qué cambió el calendario?
Aunque no hay una confirmación oficial, usuarios en redes han señalado una posible razón:
- La cercanía con otros eventos masivos en la Ciudad de México
- Un concierto programado en el Estadio GNP Seguros en fechas similares
- La logística y movilidad en la zona para evitar saturación
Este cambio buscaría mejorar la experiencia de los asistentes y evitar complicaciones en accesos, transporte y servicios durante el fin de semana del festival.
¿Cuándo se anunciará el cartel del Corona Capital 2026?
Hasta ahora, el lineup del Corona Capital 2026 no ha sido revelado. Sin embargo, siguiendo la dinámica de años anteriores, se espera que el cartel oficial se anuncie en las próximas semanas.
Lo que sigue tras el anuncio del lineup
Una vez que se confirme el cartel, el proceso habitual será:
1. Lanzamiento de abonos para los tres días
2. Posterior venta de boletos individuales
3. Publicación de horarios y distribución por escenarios
La expectativa es alta, ya que el festival se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, atrayendo a artistas internacionales de gran nivel.
¿Qué artistas estuvieron en el Corona Capital 2025?
La edición anterior dejó un estándar alto con un cartel que incluyó nombres reconocidos a nivel mundial. Entre los artistas que se presentaron destacan:
- Foo Fighters
- Queens of the Stone Age
- Franz Ferdinand
- Garbage
- Vampire Weekend
- Aurora
- Linkin Park
- Deftones
- Weezer
Además de una amplia variedad de propuestas emergentes y alternativas que consolidan la identidad del festival.
Un festival que marca tendencia en México
El Corona Capital no solo es un evento musical, sino una experiencia que define tendencias dentro de la industria en México. Año con año, logra reunir a miles de asistentes y posicionarse como un referente en la agenda cultural del país.
Con las fechas ya confirmadas, solo queda esperar el anuncio del cartel oficial. Mientras tanto, los fans ya comienzan a prepararse para uno de los fines de semana más importantes del año en la música en vivo.