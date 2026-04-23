Corona Capital 2026 ya tiene fechas: lo que se sabe del festival más esperado del año

El Corona Capital 2026 ya comenzó a generar expectativa entre los fans de la música en México. A través de redes sociales, los organizadores del festival revelaron las fechas oficiales de esta nueva edición, lo que marca el arranque de una de las temporadas más esperadas del año para los amantes de los conciertos.

El anuncio se realizó mediante un video acompañado del mensaje “Historias que solo pasan aquí”, lo que de inmediato encendió la conversación en redes sociales y desató especulaciones sobre los artistas que podrían formar parte del cartel.

De acuerdo con el anuncio publicado en las cuentas oficiales del festival, el Corona Capital 2026 se llevará a cabo los días:

Cambio de fechas: la razón detrás de la decisión

Uno de los temas que más llamó la atención fue el ajuste en el calendario. Tradicionalmente, el festival se realizaba en fechas cercanas al puente de noviembre; sin embargo, en esta ocasión se adelantó ligeramente.

¿Por qué cambió el calendario?

Aunque no hay una confirmación oficial, usuarios en redes han señalado una posible razón:

- La cercanía con otros eventos masivos en la Ciudad de México

- Un concierto programado en el Estadio GNP Seguros en fechas similares

- La logística y movilidad en la zona para evitar saturación

Este cambio buscaría mejorar la experiencia de los asistentes y evitar complicaciones en accesos, transporte y servicios durante el fin de semana del festival.

¿Cuándo se anunciará el cartel del Corona Capital 2026?

Hasta ahora, el lineup del Corona Capital 2026 no ha sido revelado. Sin embargo, siguiendo la dinámica de años anteriores, se espera que el cartel oficial se anuncie en las próximas semanas.