¿Costco terminó con el límite de venta en pasteles?

Hace unas semanas Costco tomó la decisión de limitar la venta de pasteles y postres por membresía; la decisión dividió opiniones. Sin embargo, al parecer esta cadena de tiendas mayoristas dio un revés a esta decisión que implementó para evitar la compra masiva de sus pasteles y postres por parte de socios que se dedican a la reventa de estos, tal es el caso de las llamadas “nenis”.

Esta práctica de reventa no solo generaba molestias entre los clientes habituales de Costco, sino que también limitaba la disponibilidad de estos productos para otros socios que simplemente buscaban disfrutar de los pasteles y postres de la tienda. En un esfuerzo por abordar este problema y garantizar que más personas pudieran acceder a estos productos, Costco implementó un límite de pasteles y postres por membresía en cinco o dos piezas.

La medida generó un debate en redes sociales y entre los propios socios de Costco. Algunos de ellos expresaron su descontento y argumentaron parte importante de la experiencia de compra en Costco se basa en la posibilidad de adquirir grandes cantidades de productos a precios atractivos. Limitar la cantidad de pasteles y postres que podían comprar parecía contradecir esta filosofía.

Por otro lado, varios socios apoyaron la medida y la consideraron necesaria para frenar la reventa y garantizar que más personas pudieran disfrutar de los productos del club.

ESCASA COMUNICACIÓN

Costco no emitió un comunicado oficial para anunciar esta medida. Los socios se dieron por enterados al acudir a las sucursales y ver letreros en la zona de pastelería y panadería con la advertencia de que solo se venderían cinco o dos piezas por persona.

Al ser cuestionados en redes sociales sobre esta decisión, Costco respondió que habían tomado esta decisión debido a la capacidad limitada para hornear pasteles, por la que la restricción tiene como objetivo garantizar un suministro constante de productos para todos los socios.

Este es el comentario en el que Costco dio su postura:

Te ofrecemos una disculpa por los inconvenientes ocasionados, nuestra capacidad de producción de pasteles es limitada para así poder llegar a más socios.

LA TREGUA

Fernanda Sánchez, una neni y tiktoker que saltó a la fama por los postres que prepara a partir de pasteles del Costco, compartió un video en el que muestra que el club ya retiró los letreros que indicaban el límite de pasteles y postres por membresía.

“Acompáñenme a Costco a comprobar si ya quitaron el límite de compra en los pasteles... Así como lo oyeron. Una seguidora y mi tío me dijeron que ya habían quitado el límite de compra y dije ¡no te creo! Y vean: ¡es verdad¡Ya no hay ningún letrerito que te diga que puedes llevar dos o cinco pasteles! Y vean, había bastantitos pasteles y demasiados chocoflanes e iban sacando y sacando pasteles, y me imagino que con eso va a aumentar su producción de pasteles”.