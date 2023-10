Critica AMLO que en alcaldía Benito Juárez voten por ‘conservadores’

“Ernestina (Godoy, fiscal de la Ciudad de México) descubre esto, sanciona, inicia procesos en contra de estos corruptos que abusaron de la gente porque siempre votan por ellos en la delegación Benito Juárez ciegamente por el conservadurismo de manera fanática aunque sean corruptos”, expresó.

El jefe del Ejecutivo recordó que ha ganado votaciones en esa alcaldía, pero eso no ha favorecido a su movimiento, que no ha podido ganar las elecciones para alcalde.

“Una vez estábamos muy buen posicionados en la Ciudad y acaba de darse un caso de corrupción, creo que el delegado de la Benito Juárez y una comitiva se había ido un Mundial, todo un escándalo, y teníamos nosotros un muy buen candidato entonces, el maestro (Bernardo) Bátiz, nacido en Benito Juárez, católico, honesto, maestro universitario, había tenido un desempeño ejemplar como procurador en la Ciudad de México, todo, todo. bueno expanista”, mencionó.

“Dijimos ‘Ahora sí ya llegó el momento’ y de repente postula al PAN a una persona no me pregunten cómo se llama, sinceramente no lo conozco, no me acuerdo de su nombre y ¿qué creen? que ganó”, mencionó.