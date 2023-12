Dará Claudia continuidad a estrategia de seguridad de AMLO; promete consolidar la Guardia Nacional

Explicó que mientras no se consolide la Guardia Nacional y las policías estatales, el ejército debe seguir cumpliendo con su función ya que “de otra manera se quedan desamparadas las poblaciones”.

PRESUME ENCUESTA

En el mitin en la Plaza Cívica Morelos, donde fue recibida con una limpia con copal y ofrendas de fruta y pan, Sheinbaum aseguró que la oposición no entiende que México ya cambió ante las críticas de que en encuestas aparece con 35 puntos arriba de Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México.

“Y la encuesta que sale hoy 35 puntos arriba del segundo lugar y los de enfrente, que por cierto cada día se cambian de nombre, el frente amplio, el frente que es de corazones y no sé qué tantas cosas, son el PRI y el PAN de siempre y lo que le queda ahí al PRD, son el PRIAN, aquellos no pueden entender, dicen, pero cómo es posible que Morena, el PT, verde estén tan arriba en las encuestas, no pueden entender que el país ya cambió”, expuso.