DEA reclutó a familiares de Caro Quintero como informantes, asegura The Washington Post

“La DEA había reclutado a algunos de los familiares de Caro Quintero en informantes, dijo un ex alto funcionario estadounidense, e incluso sabía qué caminos de terracería tomaba para visitar a sus novias”, reveló el artículo.

Un equipo de trabajo estadounidense, The RCQ Task Force , tomó las siglas por su objetivo: Rafael Caro Quintero , indicó The Washington Post , que citó a un exalto funcionario estadounidense, quien mencionó que la DEA reclutó a algunos de los familiares del capo como informantes.

Los integrantes anteriores y actuales de RCQ Task Force intercambiaron una avalancha de mensajes de texto de felicitación tras el arresto del narco. El fundador de la unidad tomó una foto del tequila que estaba bebiendo y se la envió a un excolega, reveló el medio.

Algunos de los ex agentes de la DEA intercambiaron mensajes. No les sorprendió que López Obrador no les iba a ofrecer crédito. Pero aun así fue una conclusión extraña para su búsqueda de nueve años.“Conocemos la historia de cómo lo atrapamos”, dijo un exagente. “Lo que importa es que pasa el resto de su vida tras las rejas”.

12 OPERACIONES FRUSTRADAS PARA ARRESTAR A CARO QUINTERO

La captura el pasado 15 de julio del capo mexicano Rafael Caro Quintero fue precedida de doce operaciones fallidas desde 2013, algunas de ellas obstaculizadas por filtraciones mexicanas de alto nivel, apuntó este sábado The Washington Post.

Entre 2013 y 2022, y en un momento en que la recompensa por información que facilitara su arresto pasó de los 5 a los 20 millones de dólares, Estados Unidos y México habían efectuado esas doce operaciones frustradas, según oficiales estadounidenses activos y retirados.

“Muchas no habían sido comunicadas anteriormente. Los oficiales estadounidenses creen que fueron bloqueadas por filtraciones mexicanas de alto nivel, una señal de que el Gobierno mexicano lo protegía”, apunta el periódico en su relato del arresto.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este pasado lunes que la DEA tuviera “injerencia directa” en la captura y sostuvo que no proporcionó tampoco información sobre la ubicación del capo mexicano, el más buscado por la DEA por ser presunto responsable del asesinato de su agente Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

La detención de Caro Quintero se produjo días después de la reunión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington, que tuvo lugar el 12 de julio.

Desde México se ha negado que la captura tuviera relación con ese encuentro bilateral. Según The Washington Post, agentes de la DEA estuvieron pendientes de la operación, pero no sobre el terreno cuando se produjo.