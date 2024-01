‘Deje de reírse’, Xóchitl Gálvez pide a AMLO dejar de ‘los chistes’ y tomar en serio la seguridad

La precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, envió este 1 de enero una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde lo exhorta a que en sus últimos meses al frente del gobierno se dedique a gobernar, no burlarse de las víctimas de la delincuencia e inseguridad, no criminalizar a los jóvenes y no mentir diciendo que no hay problemas en el país.

En la misiva fechada en Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, le recuerda que es uno de los muchos lugares del país que han sido abandonados a su suerte y que ahí hay 14 personas desaparecidas.

“He podido recorrer México y no hay estado o municipio donde la gente tenga miedo”, expuso la abanderada del PAN, PRI y PRD.

“En este año nuevo y durante los meses que le restan a su sexenio, dedíquese a gobernar; pero sobre todo, deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara; deje de decir que todo está “requetebién”, deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente los datos, pero sobre todo, deje de tomar a broma la seguridad”.