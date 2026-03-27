Bancos aceleran cierres en 2026: México entra en la era de banca digital

Según los números del organismo, tan solo la desaparición de CIBanco representó una disminución de 205 sucursales, las cuales, junto con otros activos de la firma, están actualmente en remate.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de diciembre pasado había 11 mil 486 unidades, 357 menos que en el mismo mes de 2024.

La liquidación de CIBanco a finales de 2025, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones ilícitas, llevó a que el sistema bancario mexicano alcanzara al cierre del año pasado un nivel mínimo en cuanto a número de sucursales en operación.

La nueva estrategia digital de los bancos y los jugadores totalmente tecnológicos son factores que han llevado a que no se construyan nuevas sucursales. Al mismo tiempo, factores de inseguridad han replanteado el cierre o la relocalización de instalaciones físicas.

“Es una realidad que en algunas partes del país sí hemos cerrado sucursales porque no podemos garantizar la seguridad de nuestros empleados, y eso es lo más importante” , dijo en entrevista el director general de Santander México, Felipe García Ascencio.

“También empezamos a ver que en esos lugares en donde hay a lo mejor más seguridad, empieza a haber un menor volumen de transacciones” , agregó.

De acuerdo con el directivo, en algunos casos se migra a lugares donde hay mayor actividad económica y seguridad, en los cuales los clientes sienten tranquilidad para sus operaciones.

Los datos de la CNBV muestran que al cierre de 2025 el grupo de los siete mayores bancos que operan en el país reportaron un total de 7 mil 32 sucursales, 186 menos respecto a lo registrado en diciembre de un año antes.

A detalle, en diciembre pasado BBVA reportó 56 sucursales menos que en 2024, con un total de mil 635. Sin embargo, Banorte aumentó 25 unidades, para llevar el número de sus instalaciones físicas a mil 218, pero ha anunciado que pretende abrir 20 en 2026.

Por su parte, Santander reportó 986 sucursales, 32 menos respecto al cierre de 2024, y en Banamex se registró mil 257, es decir, 26 menos respecto al año anterior. En tanto, HSBC reportó 727 sucursales, 84 menos en comparación con 2024.

Mayor conectado

En un momento en el que México cuenta con más de 100 millones de internautas, 161 millones de líneas móviles y una penetración de teléfonos inteligentes superior al 96%, de acuerdo con datos del Inegi, poco a poco se han dado las condiciones que permiten que el acceso a servicios financieros en el país se traslade a operaciones digitales.

"Tienes dos Méxicos: un México en el que no abunda la infraestructura física, pero sí abunda en conectividad. Entonces, en lo que te llega la infraestructura física, ya tienes esa conectividad, tienes smartphones. Si ves hoy la distribución de esos 161 millones de líneas móviles, está en todos los niveles socioeconómicos, llega ya a todos los géneros, no es discriminatoria. Entonces, te da esa capacidad de llegar a todos" , manifestó el director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), Ernesto Piedras Feria.

El especialista recordó que, en el caso de la falta de conectividad en zonas rurales, el 4% de la población queda exenta de telecomunicaciones y, en consecuencia, de acceso a servicios bancarios digitales, lo cual sigue representando un gran pendiente para el país.

Piedras Feria resaltó que en un contexto en el que cuatro de cada 10 adultos aún no acceden a servicios financieros, el avance de las aplicaciones financieras y la penetración de las telecomunicaciones ayuda a acceder a una mayor proporción de la población.