Eva Longoria alerta sobre despidos por fusión entre Warner y Paramount

No hay que olvidar que incluso el entretenimiento es un negocio. Por ello, la empresa Warner Bros. decidió aceptar la oferta de compra de Paramount, por lo que su fusión será inminente en varios sentidos, incluyendo el laboral, ya que empleados podrían enfrentar despidos y recortes, mientras que creadores y artistas tendrían menos oportunidades. Lo anterior es parte de lo que la actriz texana Eva Longoria teme para la industria hollywoodense, la cual se mantiene atenta al proceso de unión entre dos de los estudios estadounidenses más importantes en cine, televisión y streaming. “La consolidación es la parte más preocupante; se observa una pérdida masiva de empleos para los creativos”, dijo en entrevista con BBC Radio 4.

¿QUÉ PASÓ CON EVA LONGORIA? Longoria advirtió que la consolidación de grandes estudios suele traducirse en recortes masivos y en una menor apertura a nuevas propuestas, al concentrar la toma de decisiones en un número reducido de ejecutivos. La estrella de ‘Esposas desesperadas’ explicó que, con menos compradores en el mercado, los proyectos quedan sujetos a un único filtro, lo que impacta directamente en la innovación. “Presentarle una idea a una sola persona para varios estudios hace que la diversidad muera. Todo se vuelve más genérico”, insistió la protagonista de ‘Dora y la ciudad perdida’.

EL ACUERDO DE COMPRA-VENTA Las declaraciones de Longoria llegan en un momento clave, luego de que Warner Bros. Discovery confirmara que el próximo 23 de abril someterá a votación de sus accionistas la venta a Paramount Skydance, liderada por David Ellison, en un paso determinante para concretar la operación. El acuerdo contempla el pago de 31 dólares por acción a los accionistas de WBD, lo que representa una prima significativa respecto al valor previo de la compañía. La transacción, valuada en unos 110 mil millones de dólares, ya cuenta con el respaldo unánime de los consejos de administración de ambas empresas y podría cerrarse en el tercer trimestre del año, sujeto a aprobaciones regulatorias.

EL GREMIO CON TEMOR En paralelo, autoridades de Los Ángeles ordenaron un análisis sobre el impacto laboral de la fusión, mientras analistas advierten que los ahorros estimados —cercanos a los 6 mil millones de dólares— podrían implicar miles de despidos. Longoria, quien ha trabajado con ambos estudios a lo largo de su carrera y lidera su propia productora, insistió en que el proceso debe ser observado de cerca.

“Todos debemos estar atentos a lo que va a suceder; supuestamente operarán de forma independiente, pero nadie sabe realmente qué pasará”, concluyó. Longoria presentó esta semana el tráiler de la serie ‘La casa de los espíritus’, inspirada en la obra de Isabel Allende. La producción será distribuida en Prime Video y tiene como protagonistas a Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Pablo Macaya, Dolores Fonzi y Fernanda Castillo. (Con información de Reforma)

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