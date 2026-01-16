Delfina Gómez celebra ley contra la extorsión y anuncia ajustes en su gabinete

CDMX.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, celebró la aprobación de la nueva Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión en la entidad, al señalar que permitirá alinear la legislación estatal con la ley nacional en la materia.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este viernes desde el Estado de México, Gómez destacó que la nueva normativa fortalece la capacidad institucional para enfrentar uno de los delitos que más afectan a la población y a las actividades productivas.

La mandataria mexiquense explicó que la ley aprobada establece que la extorsión se persiga de oficio y contempla reformas para atender con un enfoque prioritario y diferenciado el llamado “cobro de piso”, una de las modalidades más extendidas de este delito en la entidad.

En el mismo espacio, Delfina Gómez confirmó que su administración mantiene un proceso de evaluación permanente del gabinete estatal, tras la incorporación de Juan Hugo de la Rosa como nuevo titular de la Secretaría de Movilidad, en sustitución de Daniel Sibaja.

Indicó que los cambios en su equipo de trabajo responden tanto a las necesidades del estado para fortalecer áreas estratégicas como a decisiones personales de algunos funcionarios que buscan emprender nuevos proyectos o aspirar a otros cargos públicos.

“Vamos a seguir evaluando, seguir comentando y va a haber otros”, afirmó la gobernadora, al señalar que algunos movimientos obedecen a que ciertos integrantes del gabinete han manifestado su intención de competir por otras responsabilidades.

Gómez reconoció el trabajo de quienes han dejado su gabinete, a quienes calificó como profesionales, y pidió a los nuevos funcionarios actuar con honestidad, transparencia, responsabilidad, compromiso y una visión clara de servicio público.