Basurero incendiado en Chiapas desata crisis de humo y emergencia sanitaria
Autoridades desplegaron brigadas de Protección Civil, apoyo de Profepa y atención médica para la población afectada
TAPACHULA, CHIS.- El Ayuntamiento de Tapachula, en coordinación con autoridades estatales, declaró una emergencia ambiental y sanitaria por el incendio registrado en el basurero municipal, que ha afectado la recolección de residuos en la región sur de Tapachula y ha generado una densa nube de humo visible a varios kilómetros a la redonda.
La sesión extraordinaria del Cabildo, encabezada por el alcalde Yamil Melgar, avaló la declaratoria para reforzar la coordinación entre instancias municipales y estatales y mantener acciones continuas hasta lograr el control total de la contingencia, de acuerdo con reportes oficiales.
Brigadas de Protección Civil de Chiapas, equipos de municipios cercanos y elementos del cuerpo de bomberos han logrado controlar aproximadamente el 80% del siniestro, según las autoridades, con apoyo de maquinaria para la creación de accesos y frentes de trabajo que permiten la conformación de celdas temporales para manejo ordenado de residuos mientras continúan las labores de saneamiento integral.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente supervisó los trabajos operativos para verificar condiciones y la correcta aplicación de materiales de cobertura del incendio con la finalidad de mitigar el impacto ambiental y garantizar el cuidado del entorno.
La recolección de basura en la ciudad, que se había suspendido tras el inicio del incendio, se reanudó de manera paulatina, aunque las autoridades pidieron a la población tener paciencia mientras el servicio se normaliza completamente.
En materia de salud pública, personal médico desplegó un operativo para atender a residentes de las zonas cercanas al basurero, con el objetivo de brindar asistencia preventiva y atender posibles afectaciones por la inhalación de humo, que ha generado recomendaciones como el uso de cubrebocas y evitar actividades físicas al aire libre. Con información de La Jornada