Basurero incendiado en Chiapas desata crisis de humo y emergencia sanitaria

TAPACHULA, CHIS.- El Ayuntamiento de Tapachula, en coordinación con autoridades estatales, declaró una emergencia ambiental y sanitaria por el incendio registrado en el basurero municipal, que ha afectado la recolección de residuos en la región sur de Tapachula y ha generado una densa nube de humo visible a varios kilómetros a la redonda.

La sesión extraordinaria del Cabildo, encabezada por el alcalde Yamil Melgar, avaló la declaratoria para reforzar la coordinación entre instancias municipales y estatales y mantener acciones continuas hasta lograr el control total de la contingencia, de acuerdo con reportes oficiales.

Brigadas de Protección Civil de Chiapas, equipos de municipios cercanos y elementos del cuerpo de bomberos han logrado controlar aproximadamente el 80% del siniestro, según las autoridades, con apoyo de maquinaria para la creación de accesos y frentes de trabajo que permiten la conformación de celdas temporales para manejo ordenado de residuos mientras continúan las labores de saneamiento integral.