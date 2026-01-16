Kenia López Rabadán pide que reforma electoral se construya con acuerdo y pluralidad

CDMX.- La presidenta de la Kenia López Rabadán, de la Cámara de Diputados, instó a que la reforma electoral que promueve el gobierno federal se realice mediante acuerdos entre todas las fuerzas políticas y no a través del “avasallamiento” o el “agandalle”.

López Rabadán sostuvo que una modificación al sistema electoral sin un aval plural pondría en riesgo la credibilidad democrática de México, justo cuando el país se encuentra en negociaciones comerciales con socios como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y requiere enviar señales de estabilidad política.

“En lo factible, en lo ético, la reforma deberá buscar el acuerdo, no el avasallamiento, no la rudeza, no el agandalle, sino el acuerdo entre todas las fuerzas políticas para construir las reglas del juego para todas y para todos los mexicanos”, afirmó la legisladora tras reunirse con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

La conversación con la titular del INE duró cerca de dos horas, en las que López Rabadán reiteró que el órgano electoral tendrá las puertas abiertas de la Cámara de Diputados para aportar su experiencia técnica en el análisis de la propuesta una vez que ésta sea formalmente presentada.

La legisladora panista comentó que el proceso de cambio no solo debe centrarse en la reducción de gastos o puestos plurinominales, sino en fortalecer las instituciones y garantizar que la democracia represente a todas las voces ciudadanas.

Asimismo, remarcó que cerrar el paso al financiamiento ilícito en la política y proteger la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales son condiciones esenciales para una reforma integral y legítima.

López Rabadán afirmó que la construcción de la reforma electoral debe ser una muestra de pluralidad democrática, a fin de asegurar que las reglas que rijan los comicios y la representación ciudadana cuenten con el respaldo de distintas fuerzas políticas y no se perciban como un diseño unilateral. Con información de Excélsior