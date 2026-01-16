Kenia López Rabadán pide que reforma electoral se construya con acuerdo y pluralidad

Noticias
/ 16 enero 2026
    Kenia López Rabadán pide que reforma electoral se construya con acuerdo y pluralidad
    Advierte que aprobarla sin pluralidad podría afectar la credibilidad democrática del país en un contexto de negociación comercial internacional. /FOTO: ESPECIAL

La presidenta de la Cámara de Diputados afirmó que cualquier modificación al marco electoral requiere consenso entre todas las fuerzas políticas

CDMX.- La presidenta de la Kenia López Rabadán, de la Cámara de Diputados, instó a que la reforma electoral que promueve el gobierno federal se realice mediante acuerdos entre todas las fuerzas políticas y no a través del “avasallamiento” o el “agandalle”.

López Rabadán sostuvo que una modificación al sistema electoral sin un aval plural pondría en riesgo la credibilidad democrática de México, justo cuando el país se encuentra en negociaciones comerciales con socios como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y requiere enviar señales de estabilidad política.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum descarta persecución política a Salinas Pliego; procedimiento del SAT es conforme a la ley

“En lo factible, en lo ético, la reforma deberá buscar el acuerdo, no el avasallamiento, no la rudeza, no el agandalle, sino el acuerdo entre todas las fuerzas políticas para construir las reglas del juego para todas y para todos los mexicanos”, afirmó la legisladora tras reunirse con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

La conversación con la titular del INE duró cerca de dos horas, en las que López Rabadán reiteró que el órgano electoral tendrá las puertas abiertas de la Cámara de Diputados para aportar su experiencia técnica en el análisis de la propuesta una vez que ésta sea formalmente presentada.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre de 83 años choca camioneta en tienda; reportan una lesionada, en NL

La legisladora panista comentó que el proceso de cambio no solo debe centrarse en la reducción de gastos o puestos plurinominales, sino en fortalecer las instituciones y garantizar que la democracia represente a todas las voces ciudadanas.

Asimismo, remarcó que cerrar el paso al financiamiento ilícito en la política y proteger la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales son condiciones esenciales para una reforma integral y legítima.

López Rabadán afirmó que la construcción de la reforma electoral debe ser una muestra de pluralidad democrática, a fin de asegurar que las reglas que rijan los comicios y la representación ciudadana cuenten con el respaldo de distintas fuerzas políticas y no se perciban como un diseño unilateral. Con información de Excélsior

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cámara de Diputados

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

Simplemente, la Presidenta no entiende
Reitera que la cooperación bilateral se limita al intercambio de información y apoyo técnico, bajo principios de soberanía.

EU ofreció a la CIA y militares para combatir al narco; México dijo no: Sheinbaum
Experiencia. La periodista compartió en redes su experiencia gastronómica en uno de los restaurantes más emblemáticos de Saltillo.

¡Lo presume en redes! ‘Conquista’ el cabrito de Saltillo a Matilde Obregón
El Premio Nobel de Medicina Harald Zur Hausen advierte que el consumo habitual de carne de res y leche podría incrementar el riesgo de cáncer de colon y otras enfermedades degenerativas.

No solo el jamón... Premio Nobel de Medicina advierte sobre riesgo de cáncer al consumir carne de res y leche
La explosión de Tunguska es uno de los eventos más misteriosos de la historia moderna. Ocurrió en 1908 y liberó una energía comparable a 300 bombas atómicas, devastando miles de kilómetros cuadrados en Siberia sin dejar un cráter visible.

¿Qué es la explosión de Tunguska?... el fenómeno que impacto con la fuerza de 300 bombas atómicas sin dejar rastro
La Feria Nacional de San Marcos 2026 anunció a los artistas que se presentarán en el Foro de las Estrellas, con un cartel que incluye figuras internacionales y nacionales, y acceso gratuito para el público durante tres semanas en Aguascalientes.

J Balvin, Andrea Bocelli, Kany García y más se presentarán gratis en la Feria de San Marcos: Lista completa