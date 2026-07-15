Desarrollo responsable: cómo distintos países están construyendo un futuro más sostenible

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    Desarrollo responsable: cómo distintos países están construyendo un futuro más sostenible
    La infraestructura verde, la eficiencia energética y la movilidad sostenible se consolidan como ejes de las ciudades que buscan reducir su impacto ambiental. CORTESÍA

Experiencias de seis países demuestran que el desarrollo urbano sostenible puede combinar crecimiento económico, protección ambiental y mejor calidad de vida mediante infraestructura verde, movilidad limpia y conservación de los recursos naturales

La experiencia internacional demuestra que el desarrollo responsable ya no es una tendencia, sino un requisito para construir ciudades preparadas para los retos del siglo XXI. Los proyectos que integran infraestructura verde, eficiencia energética, movilidad sostenible y soluciones basadas en la naturaleza no solo reducen su impacto ambiental, sino que también mejoran la calidad de vida de las personas.

Los ejemplos de Francia, Noruega, España, Argentina, Reino Unido y Suiza muestran que es posible armonizar el crecimiento urbano con la protección del medio ambiente. Su experiencia sirve como referencia para impulsar comunidades donde el desarrollo económico, el bienestar social y la conservación de los recursos naturales avancen de la mano, sentando las bases de ciudades más resilientes y sostenibles para las futuras generaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-paz-inversion-privada-con-vision-de-futuro-GB22019179

Las principales tendencias internacionales incluyen:

Conservación de áreas verdes y biodiversidad.

Gestión eficiente y reutilización del agua.

Eficiencia energética y energías renovables.

Economía circular y gestión responsable de residuos.

Reducción de emisiones de carbono.

Planeación urbana resiliente y comunidades inclusivas.

Francia: ciudades verdes para combatir el cambio climático

Francia impulsa proyectos de renaturalización urbana para reducir las temperaturas y mejorar la calidad ambiental de sus ciudades. Entre sus estrategias destacan la creación de parques, la plantación de árboles, los techos verdes y la recuperación de espacios públicos.

Village des Athlètes – París

Construido para los Juegos Olímpicos de París 2024, este desarrollo fue diseñado para convertirse posteriormente en un barrio residencial sostenible. Incorpora edificios de bajo consumo energético, corredores verdes, materiales con baja huella de carbono, captación de agua pluvial y espacios públicos arbolados que ayudan a reducir el efecto de isla de calor.

Noruega: movilidad limpia y comunidades de bajas emisiones

Noruega es líder mundial en movilidad eléctrica y planeación urbana sustentable. Sus desarrollos priorizan la movilidad peatonal, ciclovías, eficiencia energética y amplias áreas verdes.

Powerhouse Brattørkaia – Trondheim

Considerado uno de los edificios más sostenibles del mundo, produce más energía de la que consume durante su vida útil gracias a paneles solares y un diseño altamente eficiente. Forma parte de una estrategia urbana que busca reducir las emisiones de carbono y promover comunidades sostenibles.

España: infraestructura verde para ciudades resilientes

España ha incorporado la infraestructura verde como parte de su estrategia nacional de adaptación al cambio climático. La recuperación de espacios naturales y el incremento de áreas verdes son prioridades en varias ciudades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sinaloa-quien-controla-la-voz-de-los-pescadores-investigaciones-revelan-presiones-dentro-de-cooperativa-ligada-a-liderazgos-de-aqui-no-ID21662684

Madrid Nuevo Norte

Uno de los proyectos urbanos más importantes de Europa. Contempla más de 400 hectáreas de zonas verdes y espacios públicos, corredores ecológicos, movilidad sostenible, eficiencia energética y una importante reducción de emisiones de carbono mediante un modelo de ciudad compacta y conectada.

Argentina: espacios públicos para mejorar la calidad de vida

Argentina impulsa proyectos que fortalecen la resiliencia urbana mediante parques, corredores ambientales y soluciones para la gestión del agua.

Ecoparque de Buenos Aires

La transformación del antiguo zoológico en un parque enfocado en la conservación ambiental permitió recuperar amplias áreas verdes, proteger la biodiversidad y crear espacios de educación ambiental y recreación para la ciudadanía.

Reino Unido: construir dejando más biodiversidad

El Reino Unido ha establecido que muchos nuevos desarrollos deben generar una ganancia neta de biodiversidad (Biodiversity Net Gain), es decir, dejar el entorno natural en mejores condiciones que antes de su construcción.

$!Parques, corredores ecológicos, edificios de energía positiva y sistemas de reutilización del agua forman parte de las estrategias que marcan el futuro del desarrollo urbano.
Parques, corredores ecológicos, edificios de energía positiva y sistemas de reutilización del agua forman parte de las estrategias que marcan el futuro del desarrollo urbano. CORTESÍA

Barking Riverside – Londres

Este desarrollo urbano integra más de 180 hectáreas de parques, humedales y espacios naturales, además de senderos, ciclovías y estrategias para restaurar hábitats, convirtiéndose en uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes del país.

Suiza: equilibrio entre urbanismo y naturaleza

Suiza destaca por una estricta planeación territorial que busca mantener el equilibrio entre el crecimiento urbano y la conservación del paisaje natural.

Suurstoffi – Risch-Rotkreuz

Este distrito sostenible combina viviendas, oficinas, comercios y universidades con edificios de energía positiva, amplias áreas verdes, movilidad sustentable y sistemas de calefacción alimentados por energías renovables. Es considerado uno de los barrios más sostenibles de Europa.

Un objetivo común

Aunque cada país enfrenta desafíos distintos, todos coinciden en un principio fundamental: el desarrollo responsable debe generar beneficios ambientales, sociales y económicos al mismo tiempo.

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Mariana Paz

Mariana Paz

Periodista, amante de las letras y todo lo que tenga que ver con la noticia. Pet Friendly y feminista. Amo leer y el cine de autor.

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