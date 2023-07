Desconoce Noroña el precio de la tortilla y la canasta básica

CDMX.- El aspirante a Coordinar los Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña, recibió las críticas de las redes sociales luego de difundirse una entrevista en la que no pudo responder a algunos cuestionamientos.

En entrevista con la periodista Karla Rivera para el portal Mientras tanto en México el diputado federal con licencia del Partido del Trabajo, dijo desconocer el precio de la canasta básica, el costo del kilo de tortilla y la tarifa del transporte público.

En su participación en el mencionado medio reiteró su negativa a los excesos que tienen sus compañeros en cuanto a promoción de su imagen a través de anuncios y espectaculares.

Circula en redes sociales un fragmento de la entrevista en el que la entrevistadora pregunta al político petista: “¿Cuánto cuesta el kilo de tortillas?”

“¿Cuánto cuesta? No tengo ni idea, me quedé en 11 pesos, creo que andaba como en 20, no tengo ni idea”, responde el legislador, mientras el precio de la tortilla ha llegado a costar hasta 25 pesos, en promedio.