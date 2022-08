Desconocen cúpula de Morena en Convención Nacional Morenista; exigen salida de Mario Delgado y Citlalli Hernández

La Segunda Convención Nacional Morenista determinó desconocer “a la cúpula del partido Morena”, y emprender una serie “de acciones contundentes para retomar el control del partido desde abajo, así como activar el movimiento desde las bases”, expuso John Ackerman, uno de los asistentes a la clausura de esa concurrida reunión.

El encuentro convocado en la Ciudad de México aglutinó a 5 mil militantes del partido guinda, procedentes de las 32 entidades federativas y mil de ellos firmaron el denominado “juicio madre” que se presentó este domingo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el cual se solicita la nulidad del proceso de elección de consejeros a los congresos estatales de ese partido (de los días 20 y 31 de julio) y posteriormente al Congreso Nacional que se celebrará los días 17 y 18 de septiembre en la Ciudad de México.

De los acuerdos de la Convención Nacional Morenista se desprenden: Respaldo “irrestricto a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha por la transformación del país, ¡es un honor estar con Obrador!; repudio total a las prácticas de compra y coacción del voto, acarreo, condicionamiento de programas sociales, amiguismo, nepotismo, y fraude electoral que tuvieron lugar durante las asambleas del pasado 30 y 31 de julio; nulidad de las asambleas del 30 y 31 de julio.

“Renuncia inmediata de Mario Delgado, Citlalli Hernández y Bertha Luján por traicionar los principios fundacionales de nuestro movimiento: no mentir, no robar y no traicionar; unidad de las bases rumbo a la refundación de nuestro partido a partir de la acción directa de la militancia para hacer cumplir, desde luego, nuestros documentos básicos.”

