Destaca IP papel estratégico de la seguridad privada para el desarrollo nacional

Noticias
/ 17 octubre 2025
    Destaca IP papel estratégico de la seguridad privada para el desarrollo nacional
    Aseguran que la seguridad privada aporta protección de bienes, infraestructura crítica y asistencia a la labor de autoridades. /FOTO: ESPECIAL

Durante el Foro de Seguridad Coparmex 2025 se subrayó el papel fundamental de la seguridad privada para garantizar inversión, tranquilidad y crecimiento en un país con altos retos en materia de delito.

CDMX.- El Foro de Seguridad Coparmex 2025 reunió a líderes del sector público y privado para analizar el rol de la seguridad privada como un elemento esencial para que México sea un país más competitivo y seguro. El evento enfatizó que dicha industria debe estar regulada, profesionalizada y ligada a políticas de Estado.

En su intervención, expertos y representantes del sector señalaron que la inversión productiva requiere certeza jurídica y estabilidad, condiciones que no pueden lograrse plenamente sin entornos seguros. La seguridad privada aporta protección de bienes, infraestructura crítica y asistencia a la labor de autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos

Se destacó la necesidad de una Ley General de Seguridad Privada que unifique criterios regulatorios en todos los estados. Sin estándares comunes, los servicios varían en calidad y responsabilidad, dificultando la coordinación entre privados y autoridades.

También se advirtió que la seguridad privada no sustituye al Estado, sino que complementa: actuar con estricto cumplimiento del marco legal, transparencia y supervisión pública. El sector puede aportar innovación tecnológica, recursos humanos especializados y vigilancia estratégica.

TE PUEDE INTERESAR: Emboscan convoy militar en Michoacán: incendian vehículos para bloquear pista

El foro puso sobre la mesa el crecimiento del sector: representa aproximadamente el 1.8 % del PIB nacional, con presencia creciente en ciudades, industria y zonas de desarrollo económico

También se expresó preocupación por la fragmentación normativa entre estados, la falta de supervisión efectiva y la necesidad de elevar los estándares de formación y ética entre vigilantes privados, para evitar abusos o sombras de impunidad. Con información de Excélsior

Temas


Seguridad
iniciativa privada

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


IP

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III