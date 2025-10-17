Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos

CDMX.- El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, anunció que el Gobierno federal alcanzó un acuerdo con las principales refresqueras para combatir enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión. La medida forma parte de la propuesta de aumentar el IEPS a bebidas azucaradas.

Clark recordó que el proyecto original presentado hace cinco semanas propone aumentar el IEPS de 1.65 a 3.08 pesos por litro para bebidas azucaradas, y aplicarlo de 1.50 pesos por litro a las versiones Light o Zero, como mecanismo para desincentivar su consumo.

Como parte del acuerdo, las empresas se comprometen a: