Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos

México
/ 17 octubre 2025
    Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
    La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas. /FOTO: ESPECIAL

Se acordó que refresqueras reducirán el azúcar, limitarán publicidad y asumirán nuevas penalidades

CDMX.- El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, anunció que el Gobierno federal alcanzó un acuerdo con las principales refresqueras para combatir enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión. La medida forma parte de la propuesta de aumentar el IEPS a bebidas azucaradas.

Clark recordó que el proyecto original presentado hace cinco semanas propone aumentar el IEPS de 1.65 a 3.08 pesos por litro para bebidas azucaradas, y aplicarlo de 1.50 pesos por litro a las versiones Light o Zero, como mecanismo para desincentivar su consumo.

Como parte del acuerdo, las empresas se comprometen a:

• Reformulación de productos: Coca-Cola reducirá en un año 30% del azúcar en los refrescos de su portafolio.

• Diferencia de precios: Se mantendrá una brecha de precios visible entre las bebidas con azúcar y las versiones Light o Cero para incentivar su consumo.

• Publicidad responsable: Las refresqueras dejarán de publicitar sus productos dirigidos a niños y adolescentes.

• Restricción de promoción de envases grandes: No se promoverán presentaciones de alto volumen, como las de tres litros; la publicidad se enfocará en versiones con menor o nulo contenido calórico.

También se definieron sanciones ante incumplimientos, y se prevé que la iniciativa se incorpore al paquete económico de 2026. Si la industria no cumple, el gobierno afirma que puede imponer mecanismos más fuertes de fiscalización.

Clark afirmó que con estos compromisos la meta es que las nuevas generaciones migren hacia opciones menos dañinas para la salud. Agradeció la apertura de la industria y del Congreso -la mesa trabajará de manera permanente para vigilar cumplimiento-. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

