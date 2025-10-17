Emboscan convoy militar en Michoacán: incendian vehículos para bloquear pista

CDMX.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional fueron agredidos en la madrugada sobre la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, en el tramo del entronque con la caseta que conduce a la Autopista Siglo 21. Reportes atribuyen la emboscada a una célula del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

Tras el ataque, los presuntos agresores se apoderaron de vehículos comerciales, camionetas y al menos un autobús, que luego incendiaron para bloquear el paso y dificultar el avance de las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque armado en Culiacán deja 2 elementos de Seguridad Pública muertos; hay 4 detenidos

Las fuerzas federales repelieron la agresión y desplegaron un operativo en esa zona de la Región Lacustre de Michoacán para dar con los responsables, mientras la carretera permanecía cerrada por los bloqueos incendiados.

Informes preliminares vinculan el ataque con Ángel Chávez Ponce “El Camaleón”, presunto lugarteniente del CMNG, quien ya ha sido señalado en otros actos violentos e intentos de emboscadas previas.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Nuevo León confirma muerte accidental de dos menores por asfixia

Según medios locales, el enfrentamiento se extendió por varios minutos. Los agresores escaparon hacia zonas rurales, mientras Sedena, Guardia Nacional y policía estatal intensificaron búsquedas por aire y tierra.

Este episodio se suma a antecedentes recientes donde el mismo grupo armado habría bloqueado carreteras, incendiado vehículos y lanzado ataques coordinados en la región para obstaculizar operaciones de captura. Con información de Agencias