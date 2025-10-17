Emboscan convoy militar en Michoacán: incendian vehículos para bloquear pista

    Emboscan convoy militar en Michoacán: incendian vehículos para bloquear pista
    Revelan que los agresores escaparon hacia zonas rurales, mientras las autoridades intensificaron búsquedas por aire y tierra. /FOTO: ESPECIAL

Un enfrentamiento bloqueó la Pátzcuaro-Uruapan tras una emboscada contra militares; versiones ubican al ‘Camaleón’ detrás del ataque

CDMX.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional fueron agredidos en la madrugada sobre la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, en el tramo del entronque con la caseta que conduce a la Autopista Siglo 21. Reportes atribuyen la emboscada a una célula del Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

Tras el ataque, los presuntos agresores se apoderaron de vehículos comerciales, camionetas y al menos un autobús, que luego incendiaron para bloquear el paso y dificultar el avance de las autoridades.

Las fuerzas federales repelieron la agresión y desplegaron un operativo en esa zona de la Región Lacustre de Michoacán para dar con los responsables, mientras la carretera permanecía cerrada por los bloqueos incendiados.

Informes preliminares vinculan el ataque con Ángel Chávez Ponce “El Camaleón”, presunto lugarteniente del CMNG, quien ya ha sido señalado en otros actos violentos e intentos de emboscadas previas.

Según medios locales, el enfrentamiento se extendió por varios minutos. Los agresores escaparon hacia zonas rurales, mientras Sedena, Guardia Nacional y policía estatal intensificaron búsquedas por aire y tierra.

Este episodio se suma a antecedentes recientes donde el mismo grupo armado habría bloqueado carreteras, incendiado vehículos y lanzado ataques coordinados en la región para obstaculizar operaciones de captura. Con información de Agencias

