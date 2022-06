$!Desviaron millones en Segalmex simulando rentas y reparación de bodegas

La Fiscalía General de la República sigue una investigación sobre fraudes reportados por Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública en Segalmex, Seguridad Alimentaria de México, y que ascenderían a 10 mil millones de pesos.

Una de las variantes de un posible desvío de recursos en Segalmex se dio en la simulación de rentas y reparaciones de bodegas e inmuebles en todo el país.

“Aquí es una bodega que fue prestada para Segalmex. Nosotros no estamos cobrando nada, es prestada a cuenta del beneficio de nosotros, para que ellos nos compren el maíz a precio de garantía”, dijo Luis Bustos.

Desde hace más de dos años, Luis Bustos dio en comodato a Segalmex una pequeña bodega, de su propiedad, para que se use como centro de acopio del programa precios de garantía, en la comunidad de El Ocotillo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; Luis asegura que funcionarios de Segalmex prometieron reparar los desperfectos de la bodega a cambio de no pagar renta, pero no lo cumplieron.

“Se comprometieron en ponerle portón a esta bodega y alrededor ponerle un como una malla, se comprometieron el año pasado”, indicó Luis Bustos, productor de maíz en El Ocotillo, en Coyuca de Benítez.

En el municipio de Cocula, a otro productor, llamado José Palemón, Segalmex le prometió ampliar el techo de su bodega y construir baños, a cambio de que almacenara el maíz; el productor hasta les envió una cotización de gastos. Ante el incumplimiento de obra, el año pasado, José vendió 400 toneladas de maíz, para cobrar la promesa de construcción. Por este faltante fueron responsabilizados varios trabajadores de Segalmex, uno de ellos contó la situación:

Se cometió mucho el error de que se prometía Segalmex, iba a rehabilitar bodegas, realmente no lo hacía. Al señor que le prometieron muchas cosas de arreglar, pues desafortunadamente hubo un faltante de maíz y razón por la cual Segalmex a través del jurídico, dicen ellos, por responsabilidad, nosotros tenemos que cubrir ese faltante que hubo de ese maíz.

