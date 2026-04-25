CONDUSEF propone estrategias para enfrentar deudas y retomar el control financiero en 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
CONDUSEF recomienda estrategias para pagar deudas en 2026 y reducir intereses con mejor organización financiera
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) presentó una serie de recomendaciones dirigidas a personas con deudas, con el objetivo de facilitar su organización financiera y establecer un plan para liquidarlas durante el año.
De acuerdo con el organismo, tener deudas es una situación común y lo relevante es la forma en que se enfrentan. En ese sentido, destacó que el inicio de año puede ser un momento propicio para reorganizar gastos, definir prioridades y establecer estrategias de pago.
ESTRATEGIA 1: PRIORIZA LA DEUDA MÁS COSTOSA
La primera opción planteada por la CONDUSEF consiste en enfocar los esfuerzos en la deuda que genera mayores intereses, con el fin de reducir el costo total a largo plazo.
Para aplicarla, se recomienda:
- Elaborar una lista de todas las deudas, incluyendo monto total, pago mensual y tasa de interés.
- Identificar la deuda más costosa, que generalmente corresponde a tarjetas de crédito o financiamientos con altas tasas.
- Mantener al corriente el resto de los compromisos, cubriendo al menos el pago mínimo.
- Destinar un monto adicional constante a la deuda principal seleccionada.
- Una vez liquidada, redirigir ese recurso al siguiente adeudo.
La CONDUSEF señala que esta estrategia permite atacar directamente el crecimiento de la deuda, al reducir el impacto de los intereses y acortar el tiempo de pago.
ESTRATEGIA 2: PAGO FIJO ESTRATÉGICO
La segunda alternativa está dirigida a personas con deudas similares en monto o tasa de interés, o que buscan una forma más estructurada de organizar sus pagos.
Entre los pasos sugeridos se encuentran:
- Sumar el total de las deudas existentes.
- Definir un monto mensual destinado al pago, considerando también los gastos fijos.
- Distribuir esa cantidad en pagos constantes para cada adeudo.
- Establecer metas claras, como reducir un porcentaje específico de la deuda en determinado periodo.
- Ajustar los pagos en caso de contar con ingresos adicionales.
Esta opción busca brindar claridad y estabilidad, evitando atrasos y facilitando el seguimiento del plan financiero.
RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA MEJORAR TUS FINANZAS
El organismo también emitió una serie de consejos prácticos para acompañar cualquiera de las estrategias:
Reducir temporalmente el uso de tarjetas de crédito.
- Disminuir gastos no esenciales, como consumos frecuentes o suscripciones innecesarias.
- Destinar ingresos extraordinarios —como devoluciones o bonificaciones— al pago de deudas.
- Evitar adquirir nuevos compromisos financieros durante el proceso.
- Contactar a las instituciones bancarias para explorar opciones como reestructuración o consolidación de deuda.
La CONDUSEF subrayó que la organización, la disciplina y la planeación son elementos clave para mejorar la salud financiera, así como para evitar que las deudas se conviertan en un problema de largo plazo.
El organismo indicó que implementar estas estrategias desde el inicio del año puede contribuir a reducir la carga financiera y facilitar el cumplimiento de objetivos económicos a lo largo de los meses siguientes.