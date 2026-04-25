$!CONDUSEF propone estrategias para enfrentar deudas y retomar el control financiero en 2026

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) presentó una serie de recomendaciones dirigidas a personas con deudas, con el objetivo de facilitar su organización financiera y establecer un plan para liquidarlas durante el año.

De acuerdo con el organismo, tener deudas es una situación común y lo relevante es la forma en que se enfrentan. En ese sentido, destacó que el inicio de año puede ser un momento propicio para reorganizar gastos, definir prioridades y establecer estrategias de pago.