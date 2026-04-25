CONDUSEF propone estrategias para enfrentar deudas y retomar el control financiero en 2026

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/ 25 abril 2026
    CONDUSEF propone estrategias para enfrentar deudas y retomar el control financiero en 2026
    La CONDUSEF propone priorizar deudas con mayor interés y establecer pagos fijos como parte de un plan para mejorar la salud financiera en 2026. VANGUARDIA

CONDUSEF recomienda estrategias para pagar deudas en 2026 y reducir intereses con mejor organización financiera

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) presentó una serie de recomendaciones dirigidas a personas con deudas, con el objetivo de facilitar su organización financiera y establecer un plan para liquidarlas durante el año.

De acuerdo con el organismo, tener deudas es una situación común y lo relevante es la forma en que se enfrentan. En ese sentido, destacó que el inicio de año puede ser un momento propicio para reorganizar gastos, definir prioridades y establecer estrategias de pago.

https://vanguardia.com.mx/informacion/condusef-alerta-sobre-red-flags-financieras-que-pueden-afectar-tus-relaciones-y-tu-estabilidad-economica-MJ19328756
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ESTRATEGIA 1: PRIORIZA LA DEUDA MÁS COSTOSA

La primera opción planteada por la CONDUSEF consiste en enfocar los esfuerzos en la deuda que genera mayores intereses, con el fin de reducir el costo total a largo plazo.

Para aplicarla, se recomienda:

- Elaborar una lista de todas las deudas, incluyendo monto total, pago mensual y tasa de interés.

- Identificar la deuda más costosa, que generalmente corresponde a tarjetas de crédito o financiamientos con altas tasas.

- Mantener al corriente el resto de los compromisos, cubriendo al menos el pago mínimo.

- Destinar un monto adicional constante a la deuda principal seleccionada.

- Una vez liquidada, redirigir ese recurso al siguiente adeudo.

La CONDUSEF señala que esta estrategia permite atacar directamente el crecimiento de la deuda, al reducir el impacto de los intereses y acortar el tiempo de pago.

ESTRATEGIA 2: PAGO FIJO ESTRATÉGICO

La segunda alternativa está dirigida a personas con deudas similares en monto o tasa de interés, o que buscan una forma más estructurada de organizar sus pagos.

Entre los pasos sugeridos se encuentran:

- Sumar el total de las deudas existentes.

- Definir un monto mensual destinado al pago, considerando también los gastos fijos.

- Distribuir esa cantidad en pagos constantes para cada adeudo.

- Establecer metas claras, como reducir un porcentaje específico de la deuda en determinado periodo.

- Ajustar los pagos en caso de contar con ingresos adicionales.

Esta opción busca brindar claridad y estabilidad, evitando atrasos y facilitando el seguimiento del plan financiero.

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RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA MEJORAR TUS FINANZAS

El organismo también emitió una serie de consejos prácticos para acompañar cualquiera de las estrategias:

Reducir temporalmente el uso de tarjetas de crédito.

- Disminuir gastos no esenciales, como consumos frecuentes o suscripciones innecesarias.

- Destinar ingresos extraordinarios —como devoluciones o bonificaciones— al pago de deudas.

- Evitar adquirir nuevos compromisos financieros durante el proceso.

- Contactar a las instituciones bancarias para explorar opciones como reestructuración o consolidación de deuda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/condusef-emite-alerta-por-suplantacion-de-identidad-de-7-financieras-en-enero-de-2026-OK19462837

La CONDUSEF subrayó que la organización, la disciplina y la planeación son elementos clave para mejorar la salud financiera, así como para evitar que las deudas se conviertan en un problema de largo plazo.

El organismo indicó que implementar estas estrategias desde el inicio del año puede contribuir a reducir la carga financiera y facilitar el cumplimiento de objetivos económicos a lo largo de los meses siguientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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