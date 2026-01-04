‘Dictadura barata’: PRI advierte que Morena quiere llevar a México al modelo venezolano

CDMX.- La dirigencia nacional y senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que el modelo aplicado en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro —que incluyó reformas al sistema electoral, reducción de financiamiento y exclusión de la oposición— pretende ser replicado en México mediante una reforma electoral impulsada por Morena y la llamada Cuarta Transformación.

En un pronunciamiento público, el PRI sostuvo que el caso venezolano debe servir como advertencia para la sociedad mexicana sobre los riesgos de destruir al Poder Judicial, eliminar órganos autónomos, perseguir a la oposición y censurar a la prensa, acciones que —aseguró— han deteriorado la imagen internacional del país.

El documento, firmado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, señala que Morena pretende impulsar una reforma electoral que, bajo el discurso de la austeridad y la simplificación administrativa, busca debilitar a las autoridades electorales y desaparecer espacios de representación ganados por la oposición.

“El objetivo es sepultar el modelo democrático que México ha construido durante décadas. Más vale una democracia cara que una dictadura barata”, señala el pronunciamiento, en referencia a los cambios que, a juicio del partido, buscan concentrar el poder político sin contrapesos efectivos.

Los priistas acusaron que la intención de Morena es instaurar elecciones “a modo” y perpetuarse en el poder, sin límites ni equilibrios institucionales, lo que —advirtieron— podría derivar en un escenario similar o incluso más grave que el vivido en Venezuela.

En el texto, el PRI afirmó que la caída del régimen venezolano representa un punto de inflexión para América Latina y el Caribe, tras más de dos décadas en las que —aseguró— el Estado fue saqueado por un gobierno que convirtió las instituciones públicas en un negocio criminal.

Finalmente, el partido señaló que negar esa realidad, como —acusó— lo han hecho el gobierno mexicano y Morena, no constituye una postura neutral, sino una forma de complicidad con un régimen autoritario, por lo que llamó a la comunidad internacional a mantener la atención sobre los cambios políticos que se discuten en México. Con información de El Universal