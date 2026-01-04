El Mundial llega a las aulas: SEP alista Copa Escolar de Futbol en todo el país

Noticias
/ 4 enero 2026
    El Mundial llega a las aulas: SEP alista Copa Escolar de Futbol en todo el país
    México aprovechará este evento internacional para fomentar la actividad física permanente, la convivencia y los hábitos saludables entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Escuelas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Mario Dávila Delgado

Organizaciones


SEP

Aprovechará la antesala del Mundial de 2026 para impulsar el deporte escolar como herramienta de convivencia, salud y formación de valores

CDMX.- En el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Educación Pública anunció la creación de la Copa Escolar Nacional de Futbol, un torneo que convocará a estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad en todo el país.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, señaló que México aprovechará este evento internacional para fomentar la actividad física permanente, la convivencia y los hábitos saludables entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. “México aprovechará este gran evento internacional para fomentar la actividad física permanente y la convivencia”, expresó.

A través de un comunicado, la SEP detalló que las escuelas serán el punto de partida de esta iniciativa nacional, la cual busca incentivar la práctica deportiva desde edades tempranas, fortalecer valores y consolidar un espíritu deportivo que trascienda el ámbito escolar.

El torneo contará con etapas escolares, regionales y nacionales, lo que permitirá una participación amplia y una convivencia sin precedentes en el territorio nacional, con la inclusión de estudiantes de distintos contextos y niveles educativos.

La dependencia subrayó que la gran final de la Copa Escolar Nacional de Futbol se celebrará en el Estadio Olímpico Universitario, uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país.

Delgado destacó que el futbol es una herramienta de integración social, al promover el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la resiliencia. Añadió que cada cancha escolar representa una oportunidad para que las y los estudiantes fortalezcan su autoestima y vivan experiencias formativas y recreativas.

Precisó que el torneo iniciará este año y tendrá carácter anual, con un enfoque incluyente en el que el protagonismo recaerá en las y los estudiantes, sin distinción entre quienes ya practican el deporte y quienes buscan iniciarse en él.

Finalmente, el secretario invitó a las comunidades educativas a participar e inscribirse una vez que se publique la convocatoria nacional en los canales oficiales de la SEP, al señalar que el deporte escolar es una plataforma de aprendizaje, identidad y bienestar con un legado duradero. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

