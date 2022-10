Drogas ‘viajan’ en avión, metro y hasta en las verduras, según filtraciones a la Sedena

Una nueva filtración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por el grupo de hacktivistas “Guacamaya”, asevera que la droga viaja por distintos medios de transporte en la Ciudad de México, entre ellos, figuran aviones y hasta verduras, según un documento llamado “Cuatro Campos del poder. Ciudad de México”.

Con fecha del 8 de agosto de 2022, la Sedena apunta que la delincuencia organizada del país se mueve a través de varios puntos. Uno de ellos, es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde diversos estupefacientes son transportados dentro del equipaje de los usuarios, sin su consentimiento.

Esta información corresponde a una investigación realizada por la Fiscalía General de la República, de acuerdo con las filtraciones recién expuestas. Con ello, Guacamaya advierte que en este “viaje”, estarían implicadas la Policía Federal, el Servicio de AdministracióN Tributaria (SAT), seguridad privada y personal de las aerolíneas.

De igual manera, señalan que algunos distribuidores de droga utilizan el Metro de la Ciudad de México, con la intención de “pasar desapercibidos”, luego de sacar productos ilícitos de la zona de Tepito, en el centro de la capital y entre las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

El documento reitera que en Tepito, uno de los puntos más peligrosos de la ciudad, es una de las zonas con mayor concentración de “narcotienditas”, incluso, registran al menos 45 puntos de venta de drogas en las colonias Guerrero y morelos.

Enseguida, el documento revela que las centrales camioneras también son punto de reunión para el tráfico de drogas, además del de armas. Esto, porque las centrales no cuentan con equipos de rayos X o servicios especializados de vigilancia, volviendo más fácil la importación y exportación de objetos ilícitos.

Incluso, señalan que la droga en grandes cantidades viaja en cajas de verduras, a través de diferentes estados de México hasta la Central de Abastos en Iztapalapa.

Finalmente, se encuentran los medios ferroviarios, como la Terminal Ferroviaria del Valle de México, que funcionaría como una “puerta de entrada” para sustancias adictivas. Y, aunque no hay reporte que compruebe el suo de este medio como transporte para tráfico de droga, es una presunción bien sabida.

Según la filtración de Guacamaya, así como los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, hay tres rutas para el transporte de droga y base de la delincuencia organizada. La Ruta No. uno va desde la carretera México - Cuernavaca; la Ruta No. dos desde la carretera México - Toluca y la Ruta No. tres desde la calzada Zaragoza, cruzando la alcaldía Cuauhtémoc.

Todas las rutas culminan en la carretera México - Querétaro.

Además, hay tres puntos de atennción a destacar. La primera, el Área “A”, se define entre los límites de la Alcaldía Iztapalapa hasta el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. El documento señana que miembros de “la familia” cometen ahí sus crímenes, entre ellos, secuestro, extorsión y homicidios.

El Área “B” se ubica al sur de la alcaldía Cuauhtémoc, donde aseguran que operan diversos integrantes de grupos delictivos, además de realizar narcomenudeo, extorsión y homicidios.

Por último, el Área “C” le sirve a miembros del Cártel de SInaloa, la organización Independiente, encabezado por “Chepe” y “500”, es decir, “La familia”, para operar en las alcaldías Gustavo A. Madero, además de los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Coalco y Ecatepec.

