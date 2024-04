Ejército lleva planta purificadora en CDMX; especialistas detectan contaminantes del petróleo en agua

Y aseguró que no encontraron indicios de presencia de gasolina y que los explosímetros no detectaron riesgo de detonación. Aunque el Gobierno de la CDMX desconoce cómo fue que el agua se contaminó.

Aunque que continúan laborando en el pozo identificado como fuente de la contaminación, así como en las inmediaciones.

Sin embargo, no han descartado la posibilidad de que al pozo se haya filtrado líquido de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque no está cerca y no se han encontrado indicios de perforaciones clandestinas; “queremos saber si no hay algún tipo de filtración del ducto, el ducto de Pemex pasa como a 500 metros arriba hacia el poniente, está lejos, pero podría ser que por acción de la gravedad bajara algún tipo de sustancia de ahí del ducto, eso para nosotros es importante saberlo por eso se están haciendo esas pruebas, hasta el momento no se han encontrado ninguna fisura, ni ninguna perforación para huachicoleo, pero obviamente era nuestra obligación descartar ese punto, hoy se está haciendo una prueba más”, sostuvo este jueves 11 de abril.