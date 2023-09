El Costco más grande del país estará en Coahuila... abrirá sus puertas a mediados de 2024

La tienda Costco es amada por muchos compradores mexicanos, sus productos como los pasteles se han vuelto la locura en las ultimas, esta marca se coloca en el segundo puesto como la cadena tipo club más grande del mundo, después de Walmart.

Recientemente Costco anunció recientemente que se prepara la construcción de la mega tienda más grande de México, esta sucursal se encontrará en Torreón, Coahuila, donde el propio alcalde Román Alberto Cepeda González dio fecha de inauguración.

La construcción del centro comercial mayoritario Costco al norte de la ciudad de Torreón, el cual será el más grande del país, iniciará el próximo primero de diciembre y tardará cinco meses en la obra para iniciar operaciones durante el primer semestre del 2024.

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, aseguró que en los próximos 15 días iniciarán los trabajos de introducción de colector sanitario, pluvial, alumbrado público mientras que los trabajos privados en la obra de Costco siguen proyectándose para el 1 de diciembre.

“Inicia Costco el primero de diciembre en su tienda la más grande de México y eso es muy importante, inicia sus obras el primero de diciembre hasta donde yo tengo entendido según la última plática con ellos y tarda cinco meses en terminar la tienda, estarían abriendo en el 24, pero cinco meses se van muy rápido pues ya esperamos ocho años. Detona la inversión porque vienen otras tiendas también de ese tipo departamentales y de servicios”, apuntó.

Además de vender pasteles, pizza y hamburguesas, esta nueva sucursal tendrá una estación de gasolina donde te podrás abastecer de gasolina marca Kirkland Signature, actualmente solo en estas ciudades se cuenta con una estación:

Celaya, Culiacán, León, Los Cabos, Mexicali, Puebla, San Luis Potosí, Saltillo, Toluca, Villahermosa, Atizapán, Ensenada, Puerto Vallarta, Chihuahua, León Torres Landa y León Campestre.

Es importante que sepas que la gasolina solo será abastecida para los propios socios de Costco, es decir, si no tienes una tarjeta de cliente no te van a brindar este servicio, así lo da a conocer la marca en su portal web oficial.

MÁS INVERSIÓN PARA TORREÓN

Destacó que la inversión es la clave para el crecimiento de la economía en el municipio, porque aumenta su capacidad productiva y en este caso la cuidad logrará tener un buen cierre anual, dado que se superaron los retos que representaron tanto la pandemia como la inflación.

“El salario y el empleo va en aumento y esto es un gran mensaje de que en el municipio hay crecimiento y sobre todo seguridad”, aseveró.

Cepeda González dejó en claro que es tiempo de Torreón y por la conectividad, servicios y seguridad que ofrece llegarán más empresas que mejorarán las condiciones de los laguneros.

“Vienen más inversiones que estamos esperando se consoliden para poder dar anuncios como el que acabamos de dar, lo más importante es que vienen grandes empresas con contrataciones y salarios que hacen que se vuelva Torreón y La Laguna más competitivo”, subrayó.

POLÉMICA DE LOS PASTELES DE COSTCO

Recientemente los consumidores de pasteles de Costco pegaron el grito en el cielo luego de que en sus múltiples sucursales se ha pegado un anuncio que dice:

“La venta de pasteles y pays está limitada a 5 unidades, en total por socio el mismo día” y agrega “Chocoflan limitado a 2 unidades”.

Algunos usuarios explotaron porque era una fuente de empleo y mientras unos tacharon a la marca de ingenua al no vender todo lo que tuviera a su alcance y así ganar mucho dinero, otros explicaron el trasfondo.

Las membresías de Costco tienen 2 precios: 500 y 1,100 pesos, divididos en individual y negocio, ahora; de acuerdo a lo visto en tiendas y reportes en redes sociales, los vendedores de rebanadas de pastel ocupaban tarjetas prestadas, es decir, no eran propiamente de ellos, eso significa perdida de dinero para la empresa, por eso también no puedes comprar si no eres el titular o el dela foto.

Entonces, esta nueva modalidad de limitar los pasteles se rompe adquiriendo otra membresía, es decir, el meollo del asunto se encuentra en comprar más membresías y así Costco pueda tener más ganancias.