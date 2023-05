El FBI pone a Biden en el centro de un ‘esquema criminal’ que envía detectives alrededor del mundo

La denuncia de un informante sobre un documento que supuestamente pone a Joe Biden en el centro de un plan de soborno desencadenó un juego de adivinanzas en todo Washington el miércoles, mientras periodistas y políticos analizaban minuciosamente el extenso historial de interacciones de Biden con los socios comerciales de su familia en el extranjero.

Biden, de 80 años, se reunió regularmente con las conexiones internacionales de su hijo Hunter y su hermano James durante y después de su vicepresidencia de ocho años, incluidos ciudadanos de China, Kazajstán, México, Rusia y Ucrania.

Sin embargo, la información se refiere a presuntas irregularidades del presidente Biden, dijo una fuente, lo que significa que no necesariamente involucra a figuras vinculadas a sus familiares.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.) y el senador Chuck Grassley (R-Iowa) revelaron la información del denunciante el miércoles y dijeron que la información involucra “un presunto esquema criminal que involucra al entonces vicepresidente Biden y un ciudadano extranjero relacionado con el intercambio de dinero por decisiones políticas”.

“Si es tan explosivo como lo que escuchamos, esperamos que sea muy difícil conseguirlo”, dijo Grassley a Fox News el miércoles por la tarde, “pero sabemos que ahora no está clasificado, y el pueblo estadounidense merece transparencia del FBI, y eso es lo que de esto se trata.

Comer le fijó al FBI como fecha límite el 10 de mayo para producir el documento, dejando al menos una semana para que aumenten las especulaciones sobre los tratos y los países involucrados.

He aquí algunas posibilidades:

UCRANIA

La compañía de gas natural Burisma pagó a su segundo hijo, Hunter Biden, hasta 1 millón de dólares por año para formar parte de su directorio a partir de abril de 2014, poco después de que el entonces vicepresidente Biden asumiera el control de la política de Ucrania de la administración Obama en las caóticas secuelas del levantamiento de Maidan que depuso al presidente prorruso de Kiev, Viktor Yanukovych.

Apenas tres días después de que Hunter se uniera a la junta, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, entonces asistente de la vicepresidencia, dijo a los periodistas en el Air Force Two de camino a Kiev que Joe Biden presionaría para que Estados Unidos apoyara a la industria del gas natural de Ucrania, que luego año recibió $50 millones por parte del Congreso.

El extaquígrafo de la Casa Blanca Mike McCormick, quien recientemente reveló a Sullivan como el funcionario estadounidense anónimo que informó a los periodistas sobre el vuelo, le dice a The Post que no se comunicó con el FBI en junio de 2020, lo que lo descartó de participar en la última divulgación debido a la fecha especificada. en la citación de Comer.

Los registros de visitantes de la administración Obama-Biden muestran que Joe Biden se reunió con el socio comercial de su hijo, Devon Archer , un delincuente condenado desde entonces, en 2014, cuando tanto Hunter Biden como Archer se unieron a Burisma.

Y Joe Biden sorprendió al visitar la isla de Chipre, donde se encontraba la sede corporativa de la empresa de gas, el 21 de abril de 2014.

Aproximadamente un año después, el entonces vicepresidente Biden asistió a una cena el 16 de abril de 2015 en el Café Milano de DC con un grupo que incluía al ejecutivo de Burisma Vadym Pozharskyi, quien le envió un correo electrónico a Hunter al día siguiente para agradecerle la “oportunidad de conocer a su padre”.

El expresidente Donald Trump fue acusado por los demócratas de la Cámara de Representantes en diciembre de 2019 por abuso de poder y obstrucción del Congreso después de presionar a Ucrania para que investigara a la familia Biden, supuestamente utilizando la ayuda militar estadounidense como palanca.

Aunque algunos republicanos se enfocan en el alarde público de Joe Biden sobre el despido de un fiscal ucraniano como condición para que Ucrania reciba 1 mil millones de dólares en ayuda estadounidense, los demócratas han respondido que los aliados de la OTAN y la administración estadounidense buscaron la destitución del fiscal.

MÉXICO

Joe Biden como vicepresidente también estuvo estrechamente relacionado con las actividades mexicanas de su familia, ya que tanto Hunter como James Biden cortejaban a las élites empresariales del país.

Hunter Biden visitó México al menos seis años seguidos, desde 2011 hasta 2016, mientras su padre era vicepresidente, según los registros de la computadora portátil , y las comunicaciones incluyen referencias a Joe Biden, aunque los detalles siguen siendo vagos sobre la cantidad de dinero que cambió de manos y la participación específica del entonces vicepresidente.

En noviembre de 2015, Joe Biden recibió en la residencia oficial del vicepresidente en Washington al multimillonario Carlos Slim y miembros de la rica familia Alemán, a quienes Hunter Biden y su socio Jeff Cooper estaban cortejando.

Las imágenes de la reunión muestran a Joe Biden con Cooper, Hunter Biden, Carlos Slim, Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani, el fundador de la aerolínea Interjet.

Hunter y Cooper buscaron la inversión de Slim en la compañía de juegos en línea de Cooper, Ocho Gaming, y la firma de billetera digital ePlata, en la que Hunter tenía una participación del 5,25%.

Además, el entonces segundo hijo ganaba 80.000 dólares al año en el directorio de la firma de capital de riesgo de Cooper, Eudora Global, en la que tenía una participación del 3% y de la que recibió un “pago único” de 300 mil dólares en 2015.

Los registros de la computadora portátil muestran que Hunter Biden facilitó el acceso a las cifras de la administración Obama-Biden, pero no está claro qué cambios de política habrían estado en juego.

Hunter programó dos reuniones para Alemán Magnani con el entonces secretario de Transporte Anthony Foxx para el 17 de marzo de 2014 y el 23 de enero de 2015, así como una reunión con el administrador de la Autoridad Federal de Aviación, según correos electrónicos de computadoras portátiles.

James Biden, quien también buscaba negocios en México, le envió un correo electrónico a Hunter el 7 de mayo de 2015 sobre una propuesta de acuerdo que involucraría a Slim y la compañía de petróleo y gas Pemex.

“Tener un trato muy real con Pemex (Carlos Slim) necesita financiamiento literalmente por unos días a una semana”, escribió James Biden. “Haga que el vendedor (refinería /slims) y el comprador principal se entreguen desde la tubería en (h/ EE. UU.) Nada es simple, pero esto se acerca mucho. Como siempre el diablo está en los detalles! ¿Algún interés en la parte de las faldas largas?

RUSIA

Joe Biden supuestamente se reunió con uno de los asociados rusos de su hijo, la multimillonaria Yelena Baturina, y su esposo, el exalcalde de Moscú Yury Luzhkov, en la misma cena de abril de 2015 en DC a la que asistió Pozharskyi.

Baturina supuestamente transfirió $3.5 millones a una empresa asociada con Hunter más de un año antes, el 14 de febrero de 2014, y supuestamente se reunió con Hunter y su socio Devon Archer ese abril en el lago de Como, Italia.

No está claro en qué política habría influido Joe Biden en nombre de Baturina, aunque ella evadió las sanciones estadounidenses por la guerra de Donbas entre Rusia y Ucrania que estalló en abril de 2014.

Baturina, que buscó inversiones inmobiliarias en EE. UU. con Hunter, y el también multimillonario ruso Vladimir Yevtushenkov, que se reunió con Hunter en marzo de 2012 y enero de 2013 para discutir opciones inmobiliarias, según documentos de la computadora portátil, han evitado sanciones cada vez más severas de EE. UU. contra la élite empresarial de Rusia desde la invasión de Ucrania el año pasado.

Antes de su reunión de 2012 con Hunter en el Ritz-Carlton en Manhattan, Yevtushenkov supuestamente dijo que quería hacerse amigo de Hunter para que “tal vez él pueda hacernos un favor y nosotros podamos hacerle un favor a él”.

“Fue un quid pro quo completo por lo que estaba buscando”, dijo a The Post a principios de este año una fuente que habló con Yevtushenkov en ese momento. “Le dije que así no funciona en Estados Unidos, [pero] básicamente se rió de mí y me dijo que era tan ingenuo”.

La compañía de telefonía celular MTS de Yevtushenkov estuvo en el centro de una larga investigación del Departamento de Justicia de Obama-Biden sobre casi mil millones de dólares en sobornos pagados a funcionarios uzbekos entre 2004 y 2012. MTS, que cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York antes de negociar sus acciones fue suspendido en julio de 2022, finalmente resolvió el caso con el Departamento de Justicia de Trump en 2019 y acordó pagar una multa de $850 millones.

Los vínculos de la familia Biden con los dos multimillonarios siguen siendo turbios, al igual que el alcance de sus eventuales compras de propiedades en Estados Unidos.

Debido a que el documento subyacente del FBI data de junio de 2020, no se relacionaría con las acciones de Biden hacia Rusia, o la falta de ellas, mientras era presidente.

RUMANIA

Hunter Biden comenzó a trabajar para el empresario rumano Gabriel Popoviciu a principios de 2015 para ayudarlo a impugnar una condena por corrupción.

Los correos electrónicos de la computadora portátil muestran que Hunter manejó la relación para el bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP, pero una persona familiarizada con los arreglos le dijo a The Post que Hunter hizo un acuerdo paralelo directamente con Popoviciu que recaudó “millones” más para él y sus asociados.

Popoviciu también contrató al exdirector del FBI Louis Freeh, y Freeh llamó directamente a Hunter Biden en julio de 2015, solo dos horas antes de la fecha prevista para que Hunter se reuniera con su padre, según muestran los correos electrónicos.

Hunter también voló a Rumania el 15 de noviembre de 2016 para un viaje de dos días para representar a Popoviciu ante la Dirección Nacional Anticorrupción.

El entonces segundo hijo fue reservado para “desayunar con papá” dos días después de su regreso.

CHINA

La primera empresa, BHR Partners, cofundada por Hunter Biden, se registró 12 días después de que Joe y Hunter Biden llegaran a Beijing a bordo del Air Force Two en diciembre de 2013, según el Wall Street Journal.

Hunter presentó a su padre al CEO de BHR, Jonathan Li, durante el viaje y Joe Biden luego escribió cartas de recomendación universitaria para los hijos de Li.

En 2016, BHR facilitó un acuerdo en el que una empresa china compró una mina de cobalto congoleña a empresas estadounidenses y canadienses.

El cobalto se utiliza en las baterías de los coches eléctricos.

The Journal informó que el “capital desembolsado” de Hunter Biden para establecer BHR fue de $425 000, según los registros de registro corporativo, y un supuesto Informe de actividad sospechosa marcó transferencias por un total de casi $2,5 millones entre los socios chinos y estadounidenses de BHR entre 2014 y 2019.

Una semana después de la cumbre virtual de noviembre de 2021 de Joe Biden con el presidente chino Xi Jinping, el abogado de Hunter Biden, Chris Clark, dijo que la participación de su cliente en BHR había sido vendida.

Sin embargo, los registros no reflejan un nuevo titular de la participación del 10% de Hunter y ni Clark ni la Casa Blanca proporcionaron más información sobre la supuesta transacción, como el monto en dólares o la identidad del comprador.

La segunda empresa de la familia Biden en China involucró una relación con CEFC China Energy, una empresa ya desaparecida con reputación de ser un brazo de la operación de influencia extranjera “Belt and Road” de Beijing.

Aunque la mayoría de los detalles conocidos sobre ese proyecto ocurrieron después de que Biden dejó el cargo de vicepresidente, Comer planteó la posibilidad de que la empresa comenzara mientras Biden permanecía en el cargo.

Vuk Jeremic, exministro de Relaciones Exteriores de Serbia y presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, parece haber ayudado a los miembros de la familia Biden a conectarse con los líderes de CEFC a fines de 2015 cuando Joe Biden aún era vicepresidente.

La computadora portátil abandonada de Hunter incluía un correo electrónico de mayo de 2017 del socio comercial James Gilliar que proponía que el “tipo grande” obtuviera el 10% de la sociedad con CEFC.

Un denunciante, el ex asociado de Hunter Biden Tony Bobulinski, dice que se reunió con el anciano Biden en mayo de 2017 para discutir la empresa.

Tanto Bobulinski como Gilliar han identificado por separado a Joe Biden como “el tipo grande”.

Hunter y James Biden finalmente recibieron al menos $ 4.8 millones en 2017 y 2018 de CEFC, según la revisión posterior del Washington Post de los registros de computadoras portátiles.

El Comité de Supervisión de la Cámara reveló en marzo que los registros bancarios citados muestran que la primera nuera Hallie Biden , quien estuvo casada con el difunto hijo del presidente Beau Biden antes de salir con su otro hijo Hunter, también recibió dinero de la empresa CEFC, con $ 35,000 en transferencias que le envió un asociado de la familia Biden a principios de 2017.

La evidencia que insinúa la participación de Joe Biden en la empresa CEFC incluye un correo electrónico de octubre de 2017 que identifica a Joe Biden como participante en una llamada sobre el intento de CEFC de comprar gas natural de EE. UU.

Hunter Biden también pidió en septiembre de 2017 un nuevo letrero y más llaves para una oficina que estaba alquilando en el edificio House of Sweden de DC.