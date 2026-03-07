‘¡El fentanilo te mata!’: miles de jóvenes toman calles en Sinaloa en cruzada contra las adicciones

CULIACÁN, SIN.- Con la participación de más de tres mil estudiantes, docentes y autoridades estatales, se realizó en Sinaloa la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, con el objetivo de fomentar espacios de convivencia mediante actividades artísticas, culturales y deportivas.

Bajo el lema “El fentanilo te mata”, jóvenes, maestros y padres de familia desfilaron por una de las principales avenidas de la capital del estado y concluyeron en un acto protocolario en el Parque de las Riberas, como parte de las acciones orientadas a informar sobre los daños asociados al consumo de drogas.

Durante el evento, la secretaria de Educación Pública y Cultura del estado, Gloria Himelda Félix Niebla, sostuvo que es una prioridad alejar a la juventud de las adicciones y señaló que el tema se aborda en las aulas como parte del trabajo educativo.

Autoridades estatales indicaron que la jornada se replicó en las 32 entidades federativas, con el propósito de generar espacios de convivencia y participación comunitaria mediante actividades artísticas, culturales y deportivas, con presencia de alumnos, docentes y padres de familia.

En el mismo contexto, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, explicó que esta cruzada se trabaja de manera transversal y destacó al sector educativo como un pilar, al considerarlo el primer contacto institucional con la niñez.

El funcionario añadió que la instrucción es fortalecer campañas para detectar a menores en situación de riesgo y brindar atención oportuna, con el fin de prevenir el consumo de sustancias y sus consecuencias.