IMSS Bienestar alista Área de Atención Segura para Mujeres y canales de denuncia en unidades médicas

CDMX.- Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, el IMSS Bienestar informó que alista la implementación de un Área de Atención Segura para Mujeres, destinada a recibir denuncias y brindar acompañamiento inmediato ante situaciones de violencia, acoso o abuso dentro de las unidades médicas.

De acuerdo con el organismo, la medida busca fortalecer entornos seguros en los servicios públicos de salud y garantizar que toda mujer que trabaje o reciba atención en una unidad pueda denunciar con “confianza, protección y sin temor a represalias”.

En un comunicado, IMSS Bienestar señaló que el área atenderá las denuncias con seriedad, confidencialidad y sin represalias, como parte de un mecanismo institucional para responder de manera inmediata ante reportes dentro de hospitales y centros de salud.

Entre las acciones previstas, indicó que se habilitarán canales confidenciales de denuncia mediante mecanismos presenciales, telefónicos y digitales, con confidencialidad garantizada y registro institucional.

Asimismo, se prevé un esquema de acompañamiento integral para las denunciantes, con orientación jurídica, acompañamiento psicológico, atención médica cuando sea necesario y vinculación directa con autoridades ministeriales.

El organismo añadió que se activarán protocolos de protección frente a represalias, incluyendo medidas laborales y administrativas para que las denunciantes puedan continuar su trabajo o recibir atención médica sin intimidación.

También señaló que cada caso será atendido en coordinación con autoridades competentes y órganos internos de control, a fin de que las denuncias se investiguen con seriedad y “total transparencia”, además de impulsar acciones de prevención, capacitación y sensibilización.

IMSS Bienestar reiteró que el objetivo es que hospitales y centros de salud sean espacios seguros para pacientes y personal, y reafirmó su compromiso con una política de cero tolerancia a la violencia de género.