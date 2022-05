El INE cada vez es peor: titular de la UIF

CDMX.- Pablo Gómez Álvarez sostiene la necesidad de modificar la organización del aparato electoral porque, a su juicio, en el Instituto Nacional Electoral (INE) “siempre han tenido cierta tendencia, han estado con la mayor parte del gobierno y han sido muy abiertos a lo que éstos les pedían”.

Y últimamente, asegura, el Instituto junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cierra filas con la oposición. “Ni una cosa ni la otra están bien, son malas conductas de una institución que debe estar integrada por personas imparciales”, enfatiza.

En entrevista, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habla sobre la iniciativa de reforma electoral planteada por el Ejecutivo federal, la cual fue elaborada por él (Pablo Gómez) y por Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Para Gómez Álvarez, dicha reforma busca poner fin a una crisis de representación política eliminando el sistema de sobrerrepresentación y rechaza que se pretenda desaparecer al INE, sino modificarlo. El INE tiene que rendir cuentas y tiene más de 400 personas que ganan más que el Presidente de la República, asegura.

“Si el INE es la gran cosa que se dice ser, que nunca lo fue y cada vez está peor, pero son lo que dicen ellos que son, pues hay que dejarlo para siempre. Pero llegamos al colmo del gigantismo, de la arrogancia y de la prepotencia; hay 400 personas que ganan más que el Presidente de la República, violando la Constitución. Si el sistema INE y su financiamiento tan alto, brutalmente costoso... si en realidad ese sistema no es eficiente y no es costoso, sino es uno de los mejores del mundo, como dicen ahí en el INE, entonces no hay que hacerle ningún cambio”, dijo.