El INE es el que pone en riesgo las elecciones, asegura AMLO

Frente a las advertencias del Consejo General del INE de que la reforma provocaría conflictos poselectorales, el Presidente reviró: “Que se vayan a engañar a otra parte. Lo que quieren es seguir atacándonos. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir: ‘El INE no se toca’, pero lo del fondo sea el decir: ‘García Luna no se toca’, porque eso los trae nerviosísimos”.

López Obrador hizo difundir la grabación en dos ocasiones y remató: “Ese es el principal demócrata. No, el INE no se toca”.

Sobre la elección de cuatro consejeros del instituto, prevista para abril, el Presidente confió en que se escoja a gente buena, íntegra y honesta, “no como los que están” ahora.

Poca confianza en la SCJN

–¿Les tiene confianza a los ministros? –se le preguntó.

–No, no. Quizás a algunos, uno, dos, tres... la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial, aquí lo estamos viendo. Lo que predomina, lo que impera, es que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia.

Reiteró que se requiere limpiar de corrupción a la Judicatura y declaró que si la presidenta de la SCJN, Norma Piña, busca reactivar el sistema nacional anticorrupción, “pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo, con todo respeto”.

El jefe del Ejecutivo indicó que tiene comunicación con la ministra Piña, porque al margen de las diferencias con las resoluciones de algunos jueces, tienen trabajo conjunto entre poderes. Sin embargo, descartó reunirse con ella en breve porque “ahora no tenemos ninguna necesidad, no hay algún acuerdo a tratar”.

Comentó que asuntos de trabajo en común con la Corte son el caso Ayotzinapa y los fallos de juzgadores que liberan delincuentes.

