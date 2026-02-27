‘El Mundial nos desplaza’: protestan en CDMX por rentas disparadas y obras en el Azteca

CDMX.- Un centenar de manifestantes realizó este viernes 27 de febrero una marcha pacífica en la Ciudad de México para protestar por lo que consideran efectos del Mundial de Futbol 2026 en el encarecimiento de la vivienda, el aumento de rentas y afectaciones al comercio local derivadas de obras en el Estadio Azteca.

La movilización avanzó hasta las instalaciones de la Secretaría de Turismo de la ciudad, donde exigieron que sus demandas fueran atendidas por autoridades capitalinas. Durante el trayecto, la protesta se desarrolló sin violencia ni conflictos viales, según lo reportado.

Los inconformes señalaron que el evento deportivo impulsa procesos de “turistificación”, al prever un mayor arribo de extranjeros, lo que —advirtieron— puede derivar en gentrificación y despojo en distintas zonas de la capital.

También afirmaron que se ha generado especulación inmobiliaria y que se habrían liberado cargas tributarias y administrativas a personas físicas y morales, en el contexto de las acciones asociadas al Mundial.

Como antecedente, acusaron al menos ocho construcciones que calificaron como ilegales en colonias aledañas al Estadio Azteca y sostuvieron que, presuntamente, continúan operando pese a contar con sellos de clausura.

En cuanto a reacciones en el ámbito habitacional, indicaron que las rentas de departamentos habrían pasado de 8 mil a 17 mil pesos y, en algunos casos, hasta 25 mil, sin precisar periodos o ubicaciones específicas en el reporte.

En el plano institucional, los manifestantes fueron encapsulados desde el inicio por la policía capitalina y, al llegar a la Secretaría de Turismo, realizaron un posicionamiento con micrófono abierto para exponer sus señalamientos. Con información de La Jornada