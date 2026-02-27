‘El Mundial nos desplaza’: protestan en CDMX por rentas disparadas y obras en el Azteca

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 27 febrero 2026
    ‘El Mundial nos desplaza’: protestan en CDMX por rentas disparadas y obras en el Azteca
    Aseguran que el evento deportivo impulsa procesos de “turistificación”, al prever un mayor arribo de extranjeros, puede derivar en gentrificación. CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Gentrificación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FIFA

Una marcha por el Mundial 2026 llevó a inconformes hasta la Secretaría de Turismo capitalina, con reclamos por vivienda, rentas y obras alrededor del Estadio Azteca

CDMX.- Un centenar de manifestantes realizó este viernes 27 de febrero una marcha pacífica en la Ciudad de México para protestar por lo que consideran efectos del Mundial de Futbol 2026 en el encarecimiento de la vivienda, el aumento de rentas y afectaciones al comercio local derivadas de obras en el Estadio Azteca.

La movilización avanzó hasta las instalaciones de la Secretaría de Turismo de la ciudad, donde exigieron que sus demandas fueran atendidas por autoridades capitalinas. Durante el trayecto, la protesta se desarrolló sin violencia ni conflictos viales, según lo reportado.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch afirma que tienen identificados a cuatro posibles sucesores para dirigir el CJNG

Los inconformes señalaron que el evento deportivo impulsa procesos de “turistificación”, al prever un mayor arribo de extranjeros, lo que —advirtieron— puede derivar en gentrificación y despojo en distintas zonas de la capital.

También afirmaron que se ha generado especulación inmobiliaria y que se habrían liberado cargas tributarias y administrativas a personas físicas y morales, en el contexto de las acciones asociadas al Mundial.

TE PUEDE INTERESAR: México: EU atrajo el 82.3% de exportaciones y aumentan exportaciones en enero 2026 (Gráficos)

Como antecedente, acusaron al menos ocho construcciones que calificaron como ilegales en colonias aledañas al Estadio Azteca y sostuvieron que, presuntamente, continúan operando pese a contar con sellos de clausura.

En cuanto a reacciones en el ámbito habitacional, indicaron que las rentas de departamentos habrían pasado de 8 mil a 17 mil pesos y, en algunos casos, hasta 25 mil, sin precisar periodos o ubicaciones específicas en el reporte.

En el plano institucional, los manifestantes fueron encapsulados desde el inicio por la policía capitalina y, al llegar a la Secretaría de Turismo, realizaron un posicionamiento con micrófono abierto para exponer sus señalamientos. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gentrificación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FIFA

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Se hace camino al andar

Se hace camino al andar
true

Bajo el obradorismo, México se ha ido degradando
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Las cancelaciones ocurren en un contexto de restricción al ingreso disponible. Por ello, el streaming, al competir con otros gastos del hogar, se considera que la tarifa rebasa el valor.

Cancelan 14% suscripciones de streaming en México
Una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso

México sufrirá temperaturas de hasta 45 grados en estos estados y posibles tolvaneras
Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes.

Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
Fiesta. Pikachu se convirtió en el rostro global de Pokémon y en uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop.

¿Cuál es tu favorito? Pokémon: tres décadas atrapando generaciones
Conoce cómo se jugarán los Octavos de Final de la Champions League 2026, fechas, horarios y los duelos más atractivos rumbo a la final en Budapest.

Champions League 2026... así se jugarán los Octavos de Final