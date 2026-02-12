‘Élites desconectadas’: Gobierno responde al IPC y presume a México 3º en confianza, según OCDE

CDMX.-Tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el que México obtuvo 27 puntos en una escala donde 0 significa altamente corrupto y 100 poco corrupto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 54% de la población en México confía en el Gobierno Federal, con base en mediciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Mediante un comunicado, la dependencia sostuvo que el país ha mostrado avances en la percepción ciudadana sobre el combate a la corrupción y en la confianza hacia las instituciones públicas, y señaló que algunos resultados difieren de los reportados por Transparencia Internacional en el IPC.

Para sustentar su postura, la Secretaría citó datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 30 de octubre al 15 de diciembre de ese año, así como la encuesta de la OCDE sobre Factores que Influyen en la Confianza en las Instituciones Públicas 2024.

De acuerdo con la ENCIG 2023, la percepción de que la corrupción es un problema frecuente disminuyó de 91.1% en 2017 a 83.1% en 2023, según la información retomada por la dependencia en su comunicado.

La Secretaría también refirió una baja en la tasa de prevalencia de corrupción —que mide el número de personas que experimentaron al menos un acto de corrupción en servicios públicos por cada 100 mil habitantes— al pasar de 15.7 mil personas en 2019 a 14 mil en 2023; y una disminución en la tasa de incidencia, de 30.4 mil actos a 25.4 mil en el mismo periodo.

Respecto a la encuesta de la OCDE, la dependencia señaló que 54% de la población en México confía en el gobierno nacional, frente a un promedio de 39%. Indicó que estos datos fueron retomados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este jueves 12 de febrero.

En esa presentación, la mandataria destacó que México ocupa el tercer lugar en confianza en su gobierno nacional, por detrás de Suiza y Luxemburgo. “El primero es Suiza; el segundo, Luxemburgo... y luego México, 134 millones... Le ganamos a Noruega, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Costa Rica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia”, dijo.

Sobre el IPC, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió tomar los resultados “con cuidado” al señalar que “recoge principalmente la opinión de empresarios, analistas de riesgo financiero y expertos” y, en contraste con los datos de Inegi y OCDE, consideró que reflejan “una creciente desconexión entre la opinión de ciertas élites y la experiencia del resto de la población en México”. Además, destacó una mejora de un punto respecto del resultado de 2024 y sostuvo que con ello “se logró romper una inercia desfavorable”.