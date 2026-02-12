Un civil armado abatido y dos detenidos deja enfrentamiento en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

/ 12 febrero 2026
    Un civil armado abatido y dos detenidos deja enfrentamiento en Sabinas Hidalgo, Nuevo León
    Operativo de Fuerza Civil en Sabinas Hidalgo dejó un civil armado abatido, dos detenidos y decomisos; autoridades pidieron a la población resguardarse y seguir información oficial. Archivo

Choque armado entre Fuerza Civil y presuntos delincuentes en Sabinas Hidalgo dejó un abatido, dos detenidos y provocó suspensión de clases y alerta ciudadana

Una verdadera situación de riesgo vivieron los habitantes de Sabinas Hidalgo, Nuevo León derivado del enfrentamiento entre policías de Fuerza Civil y presuntos delincuentes que dejó un saldo de un civil armado abatido y dos detenidos, este jueves.

A través de redes sociales, pobladores del lugar informaron que el enfrentamiento se registró por varios puntos del ayuntamiento, lo que causó alarma entre los ciudadanos y obligó a la suspensión de clases en las escuelas de la zona centro y norte.

TE PUEDE INTERESAR: Policías antisecuestros detienen a un sujeto y abaten a otro tras ataque en Zuazua, Nuevo León

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal detalló que durante la intervención se logró un vehículo asegurado, un masculino neutralizado, dos detenidos, así como el decomiso de tres armas largas, cargadores, equipo táctico y ponchallantas.

AYUNTAMIENTO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN, EXHORTA A LA POBLACIÓN A NO SALIR DE SUS HOGARES

A través de sus redes sociales, el ayuntamiento alertó a la población sobre la situación de riesgo.

“Ante la situación de seguridad que se presenta, es fundamental que todas las familias tomen las debidas precauciones y se mantengan atentas a la información oficial”, publicó el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Además, recomendó: evitar salir de casa si no es necesario, no difundir rumores o información sin confirmar y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

