$!Un civil armado abatido y dos detenidos deja enfrentamiento en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Una verdadera situación de riesgo vivieron los habitantes de Sabinas Hidalgo, Nuevo León derivado del enfrentamiento entre policías de Fuerza Civil y presuntos delincuentes que dejó un saldo de un civil armado abatido y dos detenidos, este jueves.

A través de redes sociales, pobladores del lugar informaron que el enfrentamiento se registró por varios puntos del ayuntamiento, lo que causó alarma entre los ciudadanos y obligó a la suspensión de clases en las escuelas de la zona centro y norte.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal detalló que durante la intervención se logró un vehículo asegurado, un masculino neutralizado, dos detenidos, así como el decomiso de tres armas largas, cargadores, equipo táctico y ponchallantas.