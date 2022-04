Ella es Fernanda, la estudiante mexicana que ya trabaja en Tesla

“Después de cuatro meses la que era mi mentora, de quien dependía para trabajar, decidió irse a otra empresa, pero a mí me quedaban varias semanas de internado y en ese trance, me hicieron cargo de todo un subsistema de pruebas. Esa fue la razón por la que me preguntaron: ‘¿Crees que puedes hacerte cargo del subsistema?’, lo que implicaba extenderme a un segundo periodo de internado. Les dije: ‘yo creo que sí’”, dijo la joven sonorense.

Fernanda López solo volvió a Mexicali, Baja California, para concluir sus estudios como ingeniera mecánica en julio de 2022 y en ese mismo mes se regresará a trabajar a la planta de Fremont.

“Al principio era una estudiante, después ya no tenía mentor y era totalmente independiente de tomar decisiones en las pruebas. Así aprendí a moverme sola en la empresa, conocí a muchos equipos, me ayudaron a cambiar la mentalidad”, dijo la joven a Business Insider.

Para quedarse con la posición, Fernanda aprobó un examen y pasó una entrevista con un panel de ingenieros. No solo eso, la compañía le dio opoertunidad de terminar su carrera y graduarse este año.

(Con información de Business Insider)